Günstiger Wellness- und Ostseeurlaub in Polen: Imperiall Resort & MediSpa

(fair-NEWS)

Berlin, März 2017 – Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Preisbewusste Urlauber können sich im östlichen Nachbarland komfortabel erholen und in Ihrem erfrischenden Wellnessurlaub rundum verwöhnen lassen und dabei bares Geld sparen. Vor allem die polnische Ostsee erlebt einen enormen Wellness-Boom. In den letzten Jahren entstanden hier zahlreiche Spa- und Wellnesshotels, in denen Wellness und Genuss großgeschrieben werden. Das im Jahr 2014 erbaute Resort & MediSpa Imperiall bietet den perfekten Rahmen für einen erholsamen und komfortablen Ostseeurlaub zum besonders günstigen Preis an.Das Resort Imperiall liegt direkt an der Ostsee (ca. 50 m) im kleinen beschaulichen Badeort Sianozety in Hinterpommern. Auf dem eingezäunten mit viel Grün Resortgelände befinden sich unterschiedliche Unterkünfte, ein Buffet-Restaurant, 3 Bars, viele Freizeiteinrichtungen, ein Spa- und Wellnessbereich und ein Parkplatz. Die Gästezimmer des weitläufigen Resorts verteilen sich auf mehrere Wohngebäude und Ferienhäusern und sind allesamt komfortabel und zeitgemäß ausgestattet. Die Empfangshalle mit der Rezeption sowie das Buffet-Restaurant, der Nachtclub und der Spa-Bereich mit Hallenbad befinden sich in einem separaten Gebäude, das mit dem Hotelgebäude miteinander verbunden ist.Die Freizeiteinrichtungen umfassen neben den Spa- und Wellnessbereich eine Outdoor-Poollandschaft mit Schwimmbad , Jacuzzi, Sonnenliegen und einer Poolbar, einen Mehrzweck-Sportplatz für Tennis, Volleyball, Basketball und Fußball, einen Spielplatz für Kinder, einen Fitness- und Cardioraum und einen Verleih von Sportausrüstungen. Der Spa- und Wellnessbereich bietet das richtige Ambiente, um sich zu entspannen – eine Oase zum Wohlfühlen. Hier erwartet Gäste neben den Badeeinrichtungen ein großes abwechslungsreiches Wellnessangebot zum Relaxen und Verwöhnen.Vielfältige Arrangements für einen Wellnessurlaub im Imperiall Resort & MediSpa bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Arrangements für jeden etwas Passendes dabei. Dank zahlreicher Inklusivleistungen, die im Preis schon enthalten sind, kann man den Wellnessaufenthalt so völlig ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten.Eines der vielen Arrangements im Überblick:• Arrangement: Massage-Spezial• Termine: Buchbar bis zum 03.06.2017• Dauer: 5 Tage / 4 Nächte• Preis: Ab 239,- € pro Person und Paket (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 4 Übernachtungen in einer Unterkunft nach Wahl2. Halbpension vom Buffet3. Nutzung des Spa-und Wellnessbereichs4. Nutzung vorhandener Sporteinrichtungen5. Kostenloser Fahrradverleih für eine Stunde pro Tag, kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket bestehend aus vier Massagen:1) 1 x Ganzkörpermassage mit Aroma-Öl (50 min)2) 1 x Fußreflexzonenmassage (20 min)3) 1 x Hot Stone Massage Rücken (30 min)4) 1 x ayurvedische Kopf-, Hals- und Nackenmassage MUKABHYANGA (25 min)5) Bademantel für den gesamten AufenthaltWeiterführender Link zu den Angeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,22,imperiall-resort-medispa Polen-Wellnessurlaub.de – Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Imperiall Resort & MediSpa