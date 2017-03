(fair-NEWS)

Der Hype um das Longboarden erlebt in Deutschland immer noch seinen Höhepunkt. Es gibt mehr aktive Longboarder als wahrscheinlich je zuvor. Vor allem Anfänger und Eltern von Kindern finden sich allerdings nur schwer im großen Markt der Longboards zurecht. Die Website Longboard Cruisers hat es sich aus diesem Grund zur Aufgabe gemacht, die besten Longboards regelmäßig im Vergleich vorzustellen und zahlreiche Informationen rund um das Thema Longboards bereitzustellen."Wie können wir als 2 Personen einen so großen Longboard Test bewerkstelligen? Es ist ganz leicht - wir sind keine Tester und bezeichnen uns auch nicht als solche. Unser Mehrwert ist viel mehr ein detaillierter Vergleich, bei dem wir Erfahrungsberichte, Rezensionen und die Qualität namhafter Marken insgesamt abwägen. Longboard Test ist also keine korrekte Beschreibung unserer Website", so das Statement von Georg Schmidtner, einem der beiden Betreiber von Longboard Cruisers. Er und sein Firmenpartner Alexander Ruff distanzieren sich in der letzten Zeit vermehrt öffentlich vom Geschäft der 'Fake-Tests' - "Wir sind einfach keine Fake-Tester, wir bieten lediglich einen guten und wohl durchdachten Produktvergleich, das ist ein qualitativer Unterschied", fügt Herr Ruff hinzu.Bei Longboard Cruisers handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Zahlreiche Seitenbetreiber mit Produktvergleichen machen mittlerweile deutlich darauf aufmerksam, dass sie keine Fake-Tester sind. Dem liegt eine Welle scharfer Kritik zugrunde, die sich von Verbrauchern gegen Affiliate-Websites richtet, welche mit Testbewertungen für Produkte werben, die sie letztendlich gar nicht getestet haben.Gerade weil sich Longboard Cruisers vom Longboard Test entfernt und lieber insgesamt auf das Thema Longboard kaufen setzt, steht eine weiterhin positive Entwicklung der Website innerhalb der Longboarder-Szene bevor.



Bildinformation: Tschüss zu Longboard Tests - Durch Longboard Cruisers unabhängige Vergleiche finden