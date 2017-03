FSGG-Mitarbeiter im Porträt: Der Mann im Hintergrund

(fair-NEWS)

(hob) Am liebsten arbeitet Martin Seidel im Hintergrund. Vor zwölf Jahren hat der 32-Jährige bei der Frank Schwarz Gastro Group mit einer Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann begonnen. Mittlerweile kümmert er sich als Abteilungsleiter um die Planung, Organisation und Nachbearbeitung von rund 150 wöchentlichen Auslieferungen rund ums Cateringgeschäft.„Als ich 2005 meine Ausbildung bei der FSGG begann, war das Berufsbild des Veranstaltungskaufmanns noch völlig neu“, erinnert sich der gebürtige Mülheimer, der dort auch heute noch mit seiner kleinen Familie lebt. In der dreijährigen Ausbildungszeit lernte er das Verkaufen, Konzipieren und Organisieren von Veranstaltungen und deren Nachbearbeitung.Für den FSSG-Geschäftsführer ist Martin Seidel ein echter Glücksgriff: „Aus unserer über 25-jährigen Erfahrung als Ausbildungsbetrieb wissen wir, wie wichtig eine fundierte und umfassende Berufsausbildung in unserer Branche ist“, stellt Frank Schwarz fest, der auch als Ausbildungsbotschafter für den DEHOGA NRW tätig ist. „Unser Credo ist eine ebenso professionelle wie abwechslungsreiche Ausbildung in einem der größten Cateringunternehmen an Rhein und Ruhr. Eine erfolgreiche Berufsausbildung im Gastgewerbe ist der Grundstein für optimale Karrieremöglichkeiten in dieser vielfältigen Dienstleistungsbranche.“Und genau diese Chance hat Martin Seidel genutzt. Vor fünf Jahren ist er zum Abteilungsleiter ernannt worden. In dieser Funktion verantwortet er die rund 150 wöchentlichen Auslieferungen im Cateringbereich der FSGG und überwacht den kompletten Ablauf. „Dabei sind die Veranstaltungen im Stammkundensegment sehr verschieden“, so Seidel weiter. „Das kann die Abschiedsfeier des scheidenden Vorstandsvorsitzenden sein oder eine Cocktailparty mit Edelfingerfood für 50 Gäste. Ich kümmere mich aber auch um die private Feier aus Anlass des 60. Geburtstags oder die reibungslose Auslieferung der täglichen Mittagessen. Meine Aufgaben sind sehr vielfältig und interessant.“Vor wenigen Wochen ist Martin Seidel Vater geworden. „Lisa hat unser Leben komplett umgekrempelt. Es ist etwas Wunderbares, nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause zu kommen, und dann strahlt mich unsere kleine Tochter an. Das erdet und gibt allem einen Sinn.“In seiner knappen Freizeit konzentriert sich der junge Familienvater auf die schönen Dinge des Lebens. „Natürlich esse ich sehr gerne und stehe mit Leidenschaft gerne selbst am Herd. Bei uns zu Hause wird vegetarisch gekocht. Leider immer noch sehr unterschätzt in Deutschland. Es gibt spannendere Gerichte als Kartoffeln und Gemüse. Aber das ist nur ein Teil meiner Freizeitbeschäftigung. Am liebsten bin ich mit meiner Frau und Töchterchen in der Natur unterwegs. Es zieht mich immer wieder raus. Beim Wandern unter freiem Himmel kann ich so herrlich abschalten.“Information: www.fsgg.de



Bildinformation: Martin Seidel ist für Planung und Organisation im Cateringbereich zuständig. © Holger Bernert