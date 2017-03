ITB Special: Mit Cathay Pacific ab 465 Euro in Richtung Asien abheben

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 07. März 2017 – Seit 1966 treffen sich Touristiker aus der ganzen Welt in Berlin zur ITB. In diesem Jahr begrüßt Cathay Pacific vom 08. bis 12. März 2017 Fachbesucher und Reisefreudige am Messestand 107 in der Asienhalle 26A. Anlässlich der weltgrößten Reisemesse hat die Premiumairline aus Hong Kong wieder ein besonderes Special aufgelegt.Bereits ab 465 Euro heben Reisefreudige in der Economy Class Richtung China ab. Die Megacity Hong Kong ist schon ab 539 Euro buchbar. Wer sich auf dem langen Flug mehr Komfort und Service wünscht, bucht ab 969 Euro die Premium Economy Richtung Hong Kong. Auch zu weiteren Zielen in Asien, Australien und Neuseeland finden Urlauber und Geschäftsreisende bei Cathay Pacific attraktive Angebote.Das ITB Special ist vom 08. bis zum 19. März 2017 mit Reisezeitraum zwischen dem 1. Mai und 30. Juni sowie 16. November bis 15. Dezember 2017 nach Hong Kong und China buchbar. Nach Asien, Australien und Neuseeland muss der Reisezeitraum zwischen dem 1. Mai und dem 30. Juni 2017 liegen.Economy Class:Hong Kong ab € 539*China ab € 465*Südostasien (z. B. Philippinen) ab € 635*Australien ab € 1.025*Neuseeland ab € 1.035*Premium Economy Class:Hong Kong ab € 969*China ab € 895*Südostasien (z. B. Philippinen) ab € 1.135*Australien ab € 1.905*Neuseeland ab € 1.935**Alle Preise verstehen sich inklusive Steuern und Gebühren. Bedingungen finden Anwendung.Weitere Flugangebote unter www.cathaypacific.com/de



