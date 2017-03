Belkin erhält drei begehrte iF Design Awards

(fair-NEWS)

München – 13. März 2017 – Belkin, Marktführer für Mobilzubehör, erhielt drei „2017 iF Design Awards“ für seine mobilen Ladegeräte Valet Charger Power Pack für Apple Watch + iPhone und PowerHouse Charge Dock für Apple Watch + iPhone sowie das ScreenCare+ Applikationssystem. Damit konnte Belkin bereits das dritte Jahr in Folge die begehrten iF Design Awards für sich verbuchen.„Die iF Design Awards sind eine der angesehensten Auszeichnungen in der Design-Industrie“, sagte Oliver Seil, VP Design, Belkin. „Zwei Säulen des Angebotes von Belkin – Stromversorgung und Schutztechnik für Mobilgeräte – wurden in diesem Jahr gewürdigt, weil wir kontinuierlich erstklassige, bedarfsgerechte Produkte auf den Markt bringen. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Belkin für das, was die Anwender wirklich brauchen und wünschen. Unser talentiertes und engagiertes Design- und Entwicklungsteam arbeitet hart daran, diese Erwartungen zu erfüllen, und wir freuen uns, dass wir wieder zum exklusiven Kreise der iF Design Awards-Gewinner gehören.“Die Preisträger wurden von etwa 60 angesehenen Experten aus über 20 Ländern nach einem klar strukturierten Verfahren auf der Grundlage genau definierter Kriterien ausgewählt und haben sich gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt: Insgesamt gab es über 5.500 Bewerbungen aus 59 Ländern.Und dies sind die ausgezeichneten Produkte:Der Valet Charger Power Pack bietet den Anwendern eine mobile Möglichkeit zum gleichzeitigen Laden von Apple Watch und iPhone. Mit 2 Ampere Gesamtleistung liefert diese portable 2-in1-Batterie je 1 Ampere zum optimalen Laden der Apple Watch und eines iPhones. Der Valet Charger ist der perfekte Partner, um mobile Geräte immer und überall optimal geladen zu halten. Weitere Informationen: www.belkin.com/de/p/P-F8J201/ Die Ladestation Powerhouse Charge Dock for Apple Watch + iPhone, weltweit verfügbar bei ausgewählten Handelspartnern, ist eine bedienerfreundliche 2-in-1-Lösung zum gleichzeitigen Laden von Apple Watch und iPhone. Weitere Informationen: www.belkin.com/de/p/P-F8J200/ Das ScreenCare+ Applikationssystem ist ein mit professionellem Service bereitgestelltes Displayschutz-Produkt für iPhones und stellt eine perfekte Ergänzung zum Produktangebot im Apple Store dar. Die hochwertigen Displayfolien zeichnen sich durch hervorragende Passform und Langlebigkeit aus. Das Applikationssystem wird in Apple Stores in aller Welt angeboten. Eine örtliche Bezugsquelle finden Sie unter: www.belkin.com/de/00610-Belkin/p/P-00610/



Bildinformation: Logo belkin