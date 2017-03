Neuerscheinung: RomSD 60: "Texte und Medien in Fremdsprachenunterricht und Alltag" von Corinna Koch

(fair-NEWS)

Erregen Comics im Zeitalter Neuer Medien noch die Aufmerksamkeit von Jugendlichen? Können sie im Fremdsprachenunterricht lernmotivierend eingesetzt werden?Mit ihrer Studie „Texte und Medien in Fremdsprachenunterricht und Alltag“ geht Corinna Koch diesen Fragen auf den Grund. Ihre Ergebnisse geben hilfreiche Anregungen für den Einsatz von Comics – sowie weiterer Texte und Medien – in der Unterrichtspraxis, für Folgestudien und die fachdidaktische Weiterarbeit.Weitere Informationen unter www.ibidem-verlag.de Corinna KochTexte und Medien in Fremdsprachenunterricht und AlltagEine empirische Bestandsaufnahme per Fragebogen mit einem Schwerpunkt auf Comics272 Seiten, Paperback. 2017. € 34,90ISBN 978-3-8382-0873-2Erschienen in: Romanische Sprachen und ihre DidaktikErhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei ibidem: http://bit.ly/2nkW79N



