Spülen, Desinfizieren, Trocknen, Wärmen, Lagern – alles in einem Gerät. Auf dem Messestand von Gel-o-mat kommt das Geschirr zum Spülen in den Schrank, denn mit dem Twin Star hat das Unternehmen einen Spülschrank im Sortiment. Das Gerät kann laut Herstellerangaben etwa 20-mal so viel Geschirrgut aufnehmen, wie ein handelsüblicher Haubenspüler.Neun Spülprogramme mit einer Dauer von 9 bis 204 Min. stehen zur Auswahl, die Einschaltzeiten sind programmierbar, und das bei vergleichbar geringem Energieverbrauch, so das Unternehmen.INTERNORGA 17.-21 März 2017 Halle A2, Stand 207



Bildinformation: TWIN STAR - SPÜLTECHNIK 4.0