Bald ist es soweit! Iberosattel auf der Essener Equitana 2017

(fair-NEWS)

Am 18. März beginnt in Essen die Pferdemesse Equitana. Unter den Ausstellern ist auch diesmal wieder die bayrische Sattlermanufaktur Iberosattel.Eine ganze Messe rund um das Glück der ErdeAlle zwei Jahre haben Fachbesucher und Hobby-Pferdenarren die Möglichkeit, auf der Essener Equitana zu erfahren, was Züchter, Ausbilder, Handwerksbetriebe und Industrie rund um den Pferdesport so Neues und Altbewährtes zu bieten haben.Iberosattel: Handgefertigte spanische Barock- und DressursättelAuch für die Sattlermanufaktur Iberosattel aus Freystadt in Bayern ist der Termin in Essen eine wichtige Gelegenheit, ihre handgefertigten Barock- und Dressursättel einem anspruchsvollen Publikum aus Dressur- und Freizeitreitern vorzustellen. Wer sich für durchdachte Weiterentwicklungen des klassisch spanischen Sattels interessiert, kann am Stand B45 in Halle 2 das komplette Sortiment von Iberosattel kennenlernen.Eine der Besonderheiten der Sättel von Iberosattel ist die nach Belieben verstellbare Kammerweite des Sattelbaumes. Damit macht der Sattel jede körperliche Veränderung eines Pferdes mit und passt idealerweise ein Leben lang. Weitere Entwicklungen von Iberosattel sind die Amazonalösung für Reiterinnen und die druckreduzierende und trotzdem hochsensible Comfortauflage.Stilvoll und komfortabel unterwegsAuf der Equitana 2017 zeigt Iberosattel unter anderem den eleganten Dressage Andaluz und den klassischen Ibero Barock, den Cordoba Classic und den Escuela Schulsattel. Nicht fehlen darf auch der 2016 neuaufgelegte Amazona Dressage Comfort 2000 mit ungewöhnlich breiter Comfortauflage. Freunde langer Aus- und Wanderritte dürfen auf eine Weiterentwicklung des komfortablen Vaquero Breitschaft Sattels gespannt sein, die auf der Equitana Premiere hat.Zum Angebot von Iberosattel gehören außerdem Schabracken in vielen Farben und Mustern und schön gearbeitete Prunksteigbügel. Auch davon wird in Essen eine Auswahl zu bewundern sein.



Bildinformation: Bald ist es soweit! Iberosattel auf der Essener Equitana 2017