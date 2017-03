Air Partner fliegt BMW und MINI Händler zum Car Launch nach Spanien

(fair-NEWS)

Bergisch Gladbach, 09.03.2017. Air Partner, einer der größten Anbieter für individuelle Fluglösungen weltweit, brachte Anfang des Jahres mehrere tausende Gäste zu zwei Automobil-Präsentationen der Premium-Marken BMW und MINI nach Spanien. Dort wurden die neuen Modelle „BMW 5er Serie“ und der „MINI Countryman“ vorgestellt.BMW und MINI flogen dazu eine große Anzahl an Geschäftsführern und Verkäufern der verschiedenen regionalen Verkaufsstellen von verschiedenen Standorten in Europa zu den zwei Event-Destinationen Barcelona und Bilbao in Spanien. Ziel war es, ein erstklassiges Markenerlebnis zu schaffen, das den beiden Premium-Marken und derer Produkte gerecht wurde. Entsprechend der hohen Qualität der neuen Automodelle, sollte auch die Anreise zum Event gestaltet werden. Dies erforderte von Air Partner eine reibungslose Abwicklung der Flüge für BMW für insgesamt 6.390 Gäste von Deutschland, den Niederlanden und Belgien nach Barcelona und der Flüge für MINI für insgesamt 1.280 Gäste von Deutschland nach Bilbao und zurück.Damit das Markenerlebnis bereits vor dem Event startete, sorgte das Air Partner Commercial Jet Team in Deutschland für eine perfekte logistische Gesamtabwicklung und für diverse Premium-Services am Flughafen und an Bord. Unter anderem wurden Logos beider Automarken prominent an den Check-In Schaltern aller Abflughäfen sowie auf allen Kopfpolsterschonern der insgesamt 52 Flüge für BMW und 24 Flüge für MINI platziert. An Bord des Flugzeugs wurde den Gästen zusätzlich ein VIP-Catering serviert und ein Air Partner Flight Rider stellte sicher, dass der gesamte Bordservice während des Fluges zur vollsten Zufriedenheit der Passagiere verlief. An allen Flughäfen stellte Air Partner Flight Supervisor zur Verfügung, die sich um alle Anliegen der Gäste kümmerten.Ishak Mutlu, Head of Commercial Jets & Travel bei Air Partner in Deutschland, fügt hinzu: “BMW und MINI sind extrem wertgeschätzte Kunden von uns und wir freuen uns sehr, dass wir die Gäste beider Automobil-Marken pünktlich und deren Wünschen und Anforderungen entsprechend zu den Car Launches fliegen konnten. Wir wickeln sehr viele Gruppenflüge für die Automobilindustrie ab und sehen auch weiterhin eine große Nachfrage im Bereich Produkt-Präsentationen in ganz Europa. Diese hohe Anzahl an Flügen im gleichen Zeitraum abzuwickeln ist immer wieder eine Herausforderung. Unser Team hier in Deutschland hat jedoch langjährige Erfahrung in der Umsetzung von Projekten dieser Größenordnung.“



Bildinformation: Air Partner fliegt BMW und MINI Händler zum Car Launch nach Spanien