Die Primeo GmbH erhält weitere Auszeichnung als Top Arbeitgeber

(fair-NEWS)

Bei einem Arbeitgebervergleich, welcher durch kununu in Zusammenarbeit mit dem Staufenbiel Institut erstellt wurde, erreichte die Primeo GmbH durch ihre „hohe Professionalität und überragende Expertise“ einen Platz unter den Top 10 Arbeitgebern. In dem Ranking, in dem die Primeo GmbH den neunten Platz besetzt, wurden mehr als 23 000 Bewertungen analysiert und die Arbeitgeber mit den besten Bewerbungsprozessen Deutschlands ermittelt. Insgesamt vergaben die Befragten Noten in zehn unterschiedlichen Kategorien. Kriterien sind beispielsweise die Professionalität des Gesprächs, die Atmosphäre im Bewerbungsgespräch, die Vollständigkeit der Informationen oder auch die zeitgerechte Zu- und Absage. Die Bewerber der Primeo GmbH hoben vor allem die schnellen Rückmeldungen zur Bewerbung sowie die wertschätzende Behandlung während der Vorstellungsgespräche hervor.Es handelt sich hierbei um die vierte Auszeichnung für die Primeo GmbH durch die Arbeitgeberplattform kununu. So wurde sie zum Weltfrauentag 2016 zum frauenfreundlichsten Unternehmen Deutschlands gekürt sowie 2015 als Bayerns beliebteste Personalberatung ausgezeichnet. Außerdem erhielt die Personalberatung eine Auszeichnung als besonders umweltfreundliches Unternehmen.



Bildinformation: Primeo GmbH