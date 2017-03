Die R nineTs von BMW 2017 für die Reise

(fair-NEWS)

Hepco&Becker macht die beiden R nineTs mit seinem Zubehör reisetauglich. Mit dem schlanken C-Bow Halter kann man sein Bike mit Seitentaschen und -Koffern ausstatten. Das Trägersystem C-Bow ist für beide Modelle bereits lieferbar und kostet jeweils 169,00 €. An dieses Trägersystem passen die Royster und Street Seitentaschen sowie auch die Legacy C-Bow Kuriertaschen und das Orbit Sidecase. Für den Retro Liebhaber gibt es den Legacy Halter als Set (169,00 €) oder einseitig für die linke oder rechte Seite für 89,50 €. Freunde von Tankrucksäcken können mit Hilfe des Lock it Tankrings (44,90 €) einen Hepco&Becker Tankrucksack befestigen. Der Lock it Tankring von Hepco&Becker funktioniert über ein Magnetsystem. Die Probleme beim Aufsetzen des Tankrucksacks werden durch die magnetische Zentrierung eliminiert. Die an den Magneten seitlich angebrachten Rippen sichern zusätzlich mechanisch den Tankrucksack. Beim Entriegeln des Verschlusses werden die Pole der Magneten gleichläufig ausgerichtet und der Tankrucksack wird aus der Befestigung abgestoßen. Die Rücksäcke gibt es in verschiedenen Größen.Auch Topcaseträger wurden entwickelt. Es gibt ein Alurack für 189,00 € sowie ein Easyrack für 228,00 €. Eine Rohrgepäckbrücke für 199,50 € und ein Minirack für 198,00 € bietet der Hersteller auch an. Für einen besseren Halt des Mitfahrers gibt es einen Soziushaltegriff für die R nineT Pure und eine Reling für die Racer, beides für 99,00 €. Für den Schutz der Bikes gibt es einen Motorschutzbügel in schwarz oder silber für 258,50 €. Außerdem bietet Hepco&Becker auch eine Motorschutzplatte für 199,50 €, diese wird in KW 17 lieferbar sein. Für einen besseren Stand auf dem Seitenständer gibt es eine Seitenständerplatte für 47,50 €.



Bildinformation: BMW R nineT Pure mit Zubehör von Hepco&Becker