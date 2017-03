Costa Rica: Pionier im nachhaltigen Öko-Tourismus

(fair-NEWS)

Auf der diesjährigen ITB Berlin werden neue Trends ebenso beleuchtet wie die Facetten eines ökologisch und sozial verantwortungsvollen Tourismus. Im Internationalen Jahr des nachhaltigen Tourismus 2017 der Welttourismusorganisation präsentiert sich Costa Rica in seiner ganzen Vielfalt. Der Ökotourismus in Costa Rica ermöglicht authentische Naturerlebnisse und persönliche Einblicke in die Kultur – und leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz und Wohlbefinden der Bevölkerung.Das tropische Naturreiseziel Costa Rica gilt als Pionier und Vorreiter im nachhaltigen Öko-Tourismus und ist ein Vorbild für Zentralamerika und die Welt. Der Artenreichtum des kleinen Landes ist legendär und zählt zu den größten der Erde: Mit 51.100 Quadratkilometern ist Costa Rica nur etwas größer als die Schweiz und bedeckt gerade mal 0,03 Prozent der Erdoberfläche, birgt aber fünf Prozent der gesamten Flora und Fauna des Planeten. Über ein Viertel des Landes ist durch 29 Nationalparks eine Vielzahl biologischer Naturreservate geschützt. Im Jahr 2016 erzeugte Costa Rica 99 Prozent seines Stroms bereits aus erneuerbaren Energien und möchte bis 2021 kohlendioxidneutral werden. Bisher wurden bereits über 359 Unternehmen ausgezeichnet. Besucher sollten daher beim Buchen einer Unterkunft auf das CST-Nachhaltigkeitslabel achten, um so auch einen Beitrag zum Naturschutz zu leisten. Ob Naturfreund, Familien, Kulturinteressierte, Abenteurer, Sonnenanbeter, Luxusliebhaber oder Entspannungssuchende – das zentralamerikanische Naturparadies zwischen Karibik und Pazifik reizt mit vielfältigen Produkten und ist ein ideales Urlaubsziel mit 365 Tagen Saison. Die staatliche Tourismusbehörde ICT strebt durch das von der Welttourismusorganisation (WTO) offiziell anerkannte Programm die Kategorisierung und Zertifizierung touristischer Unternehmen nach dem Grad ihres Engagements in den Bereichen Umweltschutz, Kultur und Gesellschaft. Das Zertifizierungssystem beurteilt anhand verschiedener Kriterien, zum Beispiel zur Mülltrennung und Energieeinsparung, inwieweit Hotels Maßnahmen für das natürliche und soziale Umfeld vorantreiben und eine betriebliche Umweltpolitik etablieren. Jüngst wurde das Programm aktualisiert: während eines internationalen Konsortiums wurden sichergestellt, dass das Konzept auf wettbewerbsfähigen und innovativen Kriterien fußt sowie effizienten Regulierung unterliegt. Verliehen wird das Zertifikat von der "Comisión Nacional de Acreditación". Bisher wurden bereits über 300 Unternehmen ausgezeichnet.Costa Ricas “Blue Zone” – Die Nicoya Halbinsel und das Rezept für ein langes LebenDie im Nordwesten Costa Ricas gelegene Halbinsel Nicoya ist eine besondere Region dem Rezept für ein langes Leben: Bei dem Gebiet handelt es sich um eine sogenannte „Blaue Zone“. Die Menschen erfreuen sich einer besseren Gesundheit und werden hier so alt wie sonst nirgendwo anders auf der Welt und überschreiten sogar oft das 100. Lebensalter. Neben der Halbinsel Nicoya zählen die Orte Okinawa (Japan), Sardinien (Italien), Icaria (Griechenland) und Loma Linda in Kalifornien ebenfalls zu den Blauen Zonen.Weniger als 25 Prozent der Langlebigkeit aller Personen sind laut Wissenschaftler und Demographen auf die Gene zurückzuführen; Lebensweise und alltägliche Rituale sind maßgebliche Faktoren, die ein langes Leben bescheren. Auch eine gesunde Ernährung, bestehend aus tropischen Früchten reich an Antioxidantien, Niacin und Aminosäuren sowie das gesunde, aus genügend Kalzium und Magnesium bestehende Wasser des Landes sind entscheidend. Nicht zuletzt das Ökosystem Costa Ricas, welches dank der Entwicklung des lateinamerikanischen Landes zum Pionier im nachhaltigen Öko-Tourismus geworden ist, spielt eine wichtige Rolle. Das Konzept der „Blauen Zonen“ wurde entwickelt, um eine nachhaltige, gerechte, faire und gesunde Entwicklung innerhalb der Gesellschaft zu fördern.Neues Tourismuskonzept „Wellness Pura Vida“Costa Rica positioniert sich mit dem neuen Tourismuskonzept „Wellness Pura Vida“ als Destination für Wohlbefinden und Entspannung kombiniert mit Natur und Abenteuer. Den stressigen Alltag hinter sich lassen, unvergessliche Momente sowie Abenteuer und Natur genießen – was gibt es Wertvolleres? Im Costa Rica Urlaub locken unvergessliche Erlebnisse in der Natur, gesunder Genuss, authentischer Austausch mit fremden Kulturen, Ruhe und ein maßgeschneidertes Programm für die Gäste mit hohem Komfort, erstklassigem Service und guter Gastronomie. Warum nicht mal den Tag mit einem Frühstück auf einer Plattform in den Baumkronen beginnen? Den Geräusche der Natur bei einer lautlosen Kajaktour durch die Mangrovenwälder lauschen? Ein Bad in heißen Thermalquellen am Fuße des Vulkans genießen? Und den erlebnisreichen Tag mit einem romantischen Candlelight-Dinner am Strand ausklingen lassen? Costa Rica lockt mit authentischen Naturerlebnissen und einer unglaublichen Artenvielfalt in Flora und Fauna zwischen zwei Weltmeeren. Rauchende Vulkane, dichte Urwälder, idyllische Hügellandschaften und endlose Tropenstrände machen das gründe Herz Mittelamerikas zu einem einzigartigen Naturparadies, Abenteuerspielplatz und Wellnessoase zugleich. Vulkanische Erde, Extrakte aus tropischen Regenwäldern und exotische Früchte bilden die Grundlage für ein ganz besonderes Wellnessangebot für Körper und Geist. Darüber hinaus locken hochwertige Spa-Anwendungen wie vitalisierende Massagen mit ätherischen Ölen, natürlichen Bioprodukten oder heißen Vulkansteinen sowie Entspannungsangebote wie Yoga, Pilates, Meditation und vieles mehr. Einzigartige und mit dem CST-Siegel für nachhaltigen Tourismus zertifizierte Unterkünfte mit Blick auf die spektakulären Kulissen aus Vulkanen, Flüssen, Urwald oder Meer versprechen Wohlbefinden über Nacht.Costa Rica bietet Übernachtungsmöglichkeiten für jeden Geschmack: Von familiengeführten gemütlichen Domizilen über rustikale und luxuriöse Öko-Lodges inmitten der Natur, charmante Boutique-Hotels bis hin zu Fünf-Sterne Spa- und Wellnesshotels oder internationale Hotelketten mit Golfplatz. Ein herzlicher und zuvorkommender Service der freundlichen Ticos ist überall garantiert. Die Symbiose aus paradiesischen Unterkünften, erstklassigem Komfort, unberührter Natur, moderner Infrastruktur und dem puren Lebensgefühl des Landes ist einzigartig und bietet die optimalen Voraussetzungen, um neue Kraft zu schöpfen.NEUIGKEITEN2,2 Prozent Zuwachs an Touristenankünften aus DeutschlandDass Costa Rica ein immer beliebteres Reiseziel auch unter Deutschen ist, zeigen die aktuellen Zahlen der Tourismusbehörde Instituto Costarricense de Turismo: Mit 67.939 Einreisen aus Deutschland im Jahr 2016 konnte Costa Rica 2,2 Prozent mehr Ankünfte als im Vorjahr verzeichnen. Mit neuen Flugverbindungen aus Europa soll dieser wichtige Quellmarkt zukünftig auf Wachstumskurs bleiben. Europa ist ein wichtiger Quellmarkt für Costa Rica und knackte im letzten Jahr sogar die 400.000er-Besuchermarke: Mit insgesamt 434.884 europäischen Touristenankünften in 2016 stieg die Besucheranzahl um 10,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. UK ist dabei mit insgesamt 71.392 Touristen die größte Besuchergruppe, gefolgt von Deutschland mit 67.939 Touristen, Spanien mit 67.453 Ankünften und Frankreich mit 61.503 Besuchern. Aus der Schweiz konnten im vergangenen Jahr 21.242 Einreisen verbucht werden.Costa Rica führt als erstes Land Index für sozialen Fortschritt in touristischen Regionen einTourismus gilt als einer der wichtigsten Wirtschaftsmotoren Costa Ricas – im Sektor Ökotourismus ist das Land seit Jahren Vorreiter. Um die Effekte von Fortschritt und Entwicklung auf die Wirtschaft zu erfassen, wurde in Costa Rica jüngst ein Index zur Messung des sozialen Fortschritts in sozialen Zentren (kurz IPS) eingeführt und ist bisher einzigartig. Der Index dient als Plattform zur Schaffung einer höheren Lebensqualität für die Bewohner des Landes. Federführend bei diesem Projekt war das Instituto Costarricense de Turismo (ICT) in Kooperation mit der INCAE Business School: Es ist die erste umfassende Maßnahme für die Leistung einer Gemeinschaft, die das Wohlbefinden einer Gesellschaft unter wirtschaftlichen Aspekten wie das Bruttoinlandsprodukt, Einkommen oder Indikatoren der Wettbewerbsfähigkeit misst, mit dem Ziel, eine ausgeglichene Intervention des Staates, der Zivilgesellschaft und Privatunternehmen zu generieren. Dabei wurden im ersten Schritt die zehn beliebtesten Reisedestinationen Costa Ricas beurteilt: Fortuna, Papagayo, Tamarindo, Santa Teresa, Monteverde, Drake, Tortuguero, Puerto Viejo, San Gerardo und Manuel Antonio. „Seit jeher ist die Tourismusbranche fundamentaler Bestandteil der Wirtschaftsstruktur Costa Ricas, mit revitalisierenden Impulsen für die Ökonomie des Landes. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den IPS in den zehn dichtesten Tourismuszentren des Landes zu messen, mit dem Ziel, eine strategische Analyse des Tourismussektors in Costa Rica durchzuführen. Die daraus resultierende erste Etappe des Projekts umfasst die Identifizierung der positiven Aspekte der Industrie sowohl für die Wirtschaft als auch die Gesellschaft, um dadurch innovative Mechanismen und Entwicklungen zwischen den einzelnen Organen der Gesellschaft zu fördern“, so Mauricio Ventura, Tourismusminister in Costa Rica. Bestätigung erhielt das Projekt von der UNWTO (World Tourism Organization) mit der Auszeichnung für Innovation und Exzellenz im Tourismus, während der Tourismusmesse Fitur im Januar 2017.AUSZEICHNUNGEN UND PRÄMIERUNGENHappy Planet Index: Costa Ricaner zählen zu den glücklichsten Menschen der WeltEine aktuelle Studie der New Economics Foundation belegt, dass Costa Rica nach dem Happy Planet Index 2016 bereits zum dritten Mal das glücklichste Land der Welt ist. Ein Grund für die Auszeichnung ist der große Einsatz für den Umweltschutz und erneuerbare Energien sowie das Bildungs- und Gesundheitssystem. „Glücklich sein“ errechnet sich anhand des Maß‘ an Glück in Relation zu Wohlbefinden, Lebenserwartung und sozialer Gleichstellung innerhalb einer Gesellschaft geteilt durch den ökologischen Fußabdruck.Corcovado Nationalpark zählt weltweit zu den spektakulärstenDer Corcovado Nationalpark wurde jüngst Discover Corps in die Liste der besten Nationalparks weltweit aufgenommen und reiht sich hier unter den Top Ten ein. Der wildeste Nationalpark des Landes beheimatet unglaubliche drei Prozent der weltweiten Biodiversität: 41.788 Hektar Mangrovenwälder, Flüssen, Regen-und Nebelwälder und 46 Kilometer lange Strände. Die Artenvielfalt ist legendär: 140 Arten von Säugetieren, 40 Arten von Süßwasserfischen, 117 Arten von Amphibien, etwa 6.000 Arten von Insekten, 367 Vogel- und 500 Baumarten fühlen sich hier wohl. Neben der vier unterschiedlichen Arten von Meeresschildkröten, die zum Legen ihrer Eier stets an den Strand Corcovados kommen, sind die Wälder des Nationalparks Heimat der größten Ara-Bevölkerung Costa Ricas. National Geographic bezeichnet den Corcovado Nationalpark als „den Ort mit der intensivsten biologischen Vielfalt auf Erden“. Ein wahres Eldorado für Naturliebhaber.Weitere Informationen unter: www.discovercorps.com



