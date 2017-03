Spatenstich für neues Verwaltungsgebäude von Publikat

(fair-NEWS)

Am vergangenen Rosenmontag fand auf dem ehemaligen Gelände der Europazentrale von Nintendo der Spatenstich für das neue Verwaltungsgebäude der Publikat Verlags- und Handels GmbH & Co. KG in Großostheim statt. Nachdem das Logistikzentrum bereits seit Oktober in Betrieb ist, wird nun auch Platz für die Mitarbeiter der Verwaltung geschaffen. In dem entstehenden Neubau, der von der Unternehmensgruppe Thelen aus Essen finanziert und von der Firma Goldbeck Südwest GmbH aus Frankfurt gebaut wird, entstehen Büroräume für bis zu 250 Mitarbeiter.3200 qm erstrecken sich dann über 4 Stockwerke mit jeweils knapp 800 qm Nutzfläche. Jedes Stockwerk besteht dabei aus 2 Flügeln. Das Gebäude ist teilweise unterkellert. In dem Neubau wird auch eine Einzelhandelsfläche für den interessierten Käufer aus der Region integriert.Zusammen mit dem bereits bestehenden Logistikzentrum können in der Spitze bei Vollauslastung einmal knapp 1000 Mitarbeiter beschäftigt werden.Ende des Jahres werden dann wieder Verwaltung und Logistik vereint sein. Der Umzug soll im Herbst 2017 abgeschlossen sein.Mit dem Gang nach Großostheim steht der mittlerweile fünfte Umzug in der noch kurzen Firmenhistorie an. Los ging es 1999 im ersten Büro mit 25 qm Fläche in der Grünewaldstraße in Aschaffenburg. Anschließend ging es nach Schweinheim, dann in die Innenstadt von Aschaffenburg und 2004 erfolgte der bisher letzte Umzug nach Mainaschaff. Gerade wegen der sehr guten Verkehrsanbindung und den Wachstumsmöglichkeiten auf dem neuen Gelände ist Großostheim nun der logische nächste Schritt und ein Bekenntnis an die Region.



Bildinformation: zukünftiges Verwaltungsgebäude in Großostheim