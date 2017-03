In Irland sind die Kobolde los!

(fair-NEWS)

Am Freitag, den 17. März ist es wieder einmal soweit! Denn dann ist St Patrick‘s Day! Glücksbringer wie Kleeblätter und Leprechaun (irische Kobolde) spielen eine große Rolle an diesem Tag, an dem alles in Grüntönen schillert. Und wer weiß: Vielleicht findet der glückliche Sucher ja sogar jenen legendären, von einem Leprechaun versteckten Topf mit Gold am Ende des Regenbogens?!Der 17. März ist der irische Nationalfeiertag, an dem man dem Schutzpatron Saint Patrick huldigt. Da dieser Tag jedoch auch außerhalb Irlands immer beliebter wird, schließen sich weltweit immer mehr Menschen den Feierlichkeiten und Umzügen an.Zurück geht dieser Feier- und Gedenktag auf einen irischen Bischof, der ungefähr im 5. Jahrhundert lebte. Er gilt im Allgemeinen als Schutzpatron Irlands und wird dementsprechend als Heiliger verehrt. Da der St. Patrick's Day immer in der Fastenzeit liegt, wird den Iren an diesem Tag übrigens eine Fastenpause erlaubt.Buchtipp zum St Patrick‘s Day:Nepomucks AbenteuerDieser norwegische Kollege der irischen Leprechaun hat so einiges drauf! Mit ihm wird es garantiert nicht langweilig! Egal, ob er die Leser in sein Kobolddorf entführt oder die Menschenwelt mit seinen Scherzen und lustigen Abenteuern beglückt, er bringt Leben in jedes Kinderzimmer. Spaß für Jung und Alt, denn selbst Erwachsene haben ihre helle Freude an dem gewitzten kleinen Kerl!152 Seiten Lesevergnügen warten auf Sie. Jetzt überall im Buch- und Onlinehandel oder direkt im Karina-Verlag.Leseprobe aus dem Buch:In der Nacht, die ich auf dem Küchensofa verbringe, höre ich nagende Geräusche und bin sofort auf den Beinen. Die Maus! Vorsichtig schleiche ich mich an das Küchenbüffet, auf dem das Lebkuchenhäuschen steht. Es schmatzt laut, und ich versuche im Halbdunkel etwas zu erkennen. Funktioniert nicht, also knipse ich die Taschenlampe an. ,,Nepomuck!“ Der Kleine liegt im Häuschen und hält sich den Bauch. Vorwurfsvoll rülpsend sieht er mich an. „Das letzte Stück war wohl zu viel“, klagt er und reibt sich den Magen. „Omas Lebkuchenhäuschen“, sage ich entsetzt. „Dass du dir daran nicht die Zähne ausgebissen hast!“ Nepomuck grinst: „Mit meinen Zähnen kann ich sogar Tannenzapfen kauen. Tannenzapfen sind eine Delikatesse. Hast du schon mal welche gekostet?“ Jetzt kann ich mir das Lachen nicht mehr verkneifen. Oma wird in Kenntnis gesetzt. Schimpfend setzt sie einen Kräutertee für Nepomuck auf. „Ja, wenn man auch so alte, harte Lebkuchen isst .... als ob du bei Tisch nicht satt werden würdest, bei den Mengen, die du verdrückst ...“ Plötzlich hat sie eine Idee. „Nepomuck, wenn du mir versprichst,keine Lebkuchen mehr vom Haus zu nagen, dann schenke ich es dir als Behausung. Wir legen weiche Decken hinein und du kannst darin schlafen.“ Nepomuck springt jauchzend auf und ab. Vergessen ist das Bauchweh. „Klasse Oma! Vielen Dank! Ich mag dieses Häuschen wirklich sehr. Es ist das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe.“ Er legt die Stirn in Falten.„Und auch das einzige das ich je bekommen habe, glaube ich.“ Oma hebt warnend den Zeigefinger: „Aber wenn du wieder an den Lebkuchen gehst ...“ „Bestimmt nicht, Oma. Ich rühre den Lebkuchen nicht mehr an“, verspricht der Kobold feierlich. Dann grinst er schelmisch: „Aber von der Zuckerwatte hast du nichts gesagt.“©byChristine Erdic



Bildinformation: In Irland sind die Kobolde los!