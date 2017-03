(fair-NEWS)

Wer kennt ihn nicht, den beliebten morgendlichen Brotaufstrich?! Ja genau! Ich meine Marmelade! Ein alter Hut, meinen Sie? Ich gebe zu, es gibt da jede Menge an Angeboten im Supermarkt, und so manch einer kocht sie selber ein. Aber haben Sie schon einmal ein Feuerwerk der Genüsse auf ihrem Gaumen verspürt? Wenn nicht, dann sollten Sie es jetzt probieren!Das MarmeladenbüchleinDieses kleine Büchlein bietet leckere Marmelade, die jeder ohne Probleme nachkochen kann. Selbstgemacht schmeckt es doch immer am besten und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Abgerundet werden diese Rezepte durch unterhaltsame Texte. Da macht das Kochen doppelt so viel Spaß!Das Buch bietet eine Vielzahl an Rezepten.Damit es auch praktisch in der Küche verwendbar ist, bieten wir das Buch mit Spiralbindung an, so klappen die Seiten nicht zu beim "Marmeladen".Viel Vergnügen beim Nachkochen und guten Appetit!Produktinformation• Taschenbuch: 68 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (17. März 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112126• ISBN-13: 978-3961112128• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 1,2 x 21,3 cmRezept aus dem Buch:Apfel-Chili2 kg Äpfel2 Chilischoten1 kg Gelierzucker 2:12 EL flüssiger HonigÄpfel schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Chilischoten waschen, längs aufschneiden, entkernen und in Würfel schneiden. Dann beides zusammen in einer Küchenmaschine pürieren.Die Masse in einen hohen Topf geben und den Gelierzucker sowie Honig zufügen. Zum Kochen bringen und ab dem Siedepunkt unter ständigem Rühren 4 - 5 Minuten sprudelnd kochen lassen.Topf von der Kochstelle nehmen. Heiße Marmelade in saubere Gläser füllen, verschließen und diese dann direkt auf den Kopf stellen. Bis zum Verzehr die Gläser auf dem Kopf stehen lassen.Guten Appetit!©byChristine Erdic



Bildinformation: Ein Feuerwerk der Genüsse für Ihren Gaumen