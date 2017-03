Deutsche Großstädte haben beim Thema barrierefreier ÖPNV Nachholbedarf

(fair-NEWS)

Berlin, 13. März 2017 – Der Frühling kommt näher! Und mit ihm gehen Urlaubsgefühle und Fernweh einher. Doch was für die meisten Menschen Normalität ist, setzt bei Menschen mit Behinderung große Anstrengung und gewissenhafte Planung voraus. Laut der Initiative Tourismus für Alle Deutschland e.V. stehen mehr als 10% der Bevölkerung vor diesen Problemen. Wir haben uns diese Zahlen zum Anlass genommen, uns mit dem Stand des barrierefreien Nahverkehrs in deutschen Städten zu beschäftigen. Dabei haben wir festgestellt: Die meisten Städte sind nicht im Soll!Barrierefreiheit im ÖPNV - Die Umfrage-Ergebnis im ÜberblickNiederflurige Busse, Blinden-Leitsysteme oder angehobene Bahnsteige mit Rampe - Für mehr als 10% der Bevölkerung ist Barrierefreiheit im Alltag oder im Urlaub zwingend erforderlich. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber im Mai 2002 die deutschen Städte dazu verpflichtet, den ÖPNV bis zum Jahr 2022 behindertenfreundlich umzugestalten. Wir wollten heute gut fünf Jahre vor Ablauf dieser Frist wissen: Wie weit sind die Städte?Aus diesem Grund haben wir 22 deutsche Städte gefragt, wie behindertengerecht Busse, Bahnen und Co. sind. Das Ergebnis: Bei elf der 22 Städte lag die Barrierefreiheit von Stationen oder Fahrzeugen bei unter 50%. Positiv fiel vor allem Wuppertal auf, wo schon heute Busse, Schwebebahn-Stationen und Züge zu 100% barrierefrei sind. Negativ müssen München und Essen erwähnt werden. Beide Großstädte waren nicht in der Lage, die aktuellen Auslastungszahlen zu nennen. Die Top-Städte Deutschlands lauten:1. Wuppertal2. Stuttgart3. Kassel4. Frankfurt am Main5. BerlinDie kompletten Ergebnisse gibt es unter: www.tripdoo.de/barrierefrei-reisen-deutschland • Dort gibt es auch eine frei verwendbare Infografik: http://tripdoo.de/app/uploads/2017/02/BarrierefreiReisenDeutschlandGrafikNeu.jpg • ein Interview mit Gerhard Buchholz von visitberlin.de ( http://tripdoo.de/barrierefrei-reisen-deutschland/barrierefreier-tourismus-interview • sowie eine Tabelle mit den Ergebnissen.



Bildinformation: Die komplette Grafik gibt es auf tripdoo.de