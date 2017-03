Ein guter Grund zu laufen

(fair-NEWS)

Jedes Unternehmen hat seinen ganz eigenen Antrieb, am Commerzbank Firmenlauf teilzunehmen. Als Maßnahme zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge, als Grundlage um den Teamgeist zu steigern oder auch als Plattform um zu sehen und gesehen zu werden. Fest steht: Über 13.500 Teilnehmer können sich nicht irren.Fünf Kilometer zusammen überstehen, gegen den eigenen Schweinehund gewinnen und vor allem: Spaß haben. Der Commerzbank Firmenlauf ist mit mehreren tausend laufbegeisterten Mitarbeiter aus Leipzig und der Region eine etablierte Veranstaltung im Kalender vieler Unternehmen. Die Gründe für die Teilnahme sind dabei so zahlreich und verschieden wie die Läufer selbst. Neben der Freude am Laufen und den klaren Vorteilen für die Gesundheit der Mitarbeiter, wie die Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit, kann die Teilnahme vor allem positive Auswirkungen auf das Wir-Gefühl des Teams haben. Gemeinsames Trainieren, der Austausch über den Fortschritt und das gegenseitige Motivieren werden dabei von vielen Läufern als besonderer Aspekte geschätzt, die sich positiv auf den Teamgeist auswirken. Ein gutes Betriebsklima fördert bekanntlich auch die Motivation für den beruflichen Alltag und sorgt für eine höhere Leistungsbereitschaft.Eine besondere Art der Identifikation mit dem Unternehmen nicht nur auf sportlicher Ebene, ist auch die erfinderische Leistung, die die Teams vollbringen. Um den heiß begehrten Titel als „kreativste Firma“ einzuheimsen, lassen sich die Mitarbeiter und Ihre Unternehmen jedes Jahr die außergewöhnlichsten Kostüme einfallen. Natürlich spielt dabei auch das Motto „Sehen und gesehen werden“ eine Rolle. Mit über 1000 teilnehmenden Firmen und mehr als 15.000 erwarteten Läufern in diesem Jahr, ist der Commerzbank Firmenlauf eines der größten sportlichen Netzwerk-Events in Deutschland.Ganz eigene Motivation zur Teilnahme gefunden? Anmeldung bis 7. Juni unter www.leipzig-firmenlauf.de