Leseprobe aus - Frosch WG Geschichten: Brandneue Abenteuer aus der Frosch WG

Zoro spricht von Magie gegen Cybermobbing. Sein Freund Rocko Pingu zieht eine gläserne kleine Kugel die an einem Band, zum um den Hals hängen, hängt raus.Alle starren gebannt drauf. Die soll wirken?Milly und Robby glaubten daran.„Alles Hokus Pokus, das wirkt doch nie“ winkt Hubert verächtlich ab.Zoro und Rocko ignorieren ihn völlig und grinsen Milly und Robby siegessicher an und wenden sich dann aber wieder direkt an Rike die die Kugel auch immer noch interessiert betrachtet.„Also willst du die Kugel kaufen Rike, kostet auch nur 10 Euro?“ fragte Zoro sie und fügte hinzu: „Wenn du dran glaubst, dass sie positive Energie ausstrahlt, werden dich in Zukunft sämtliche Mobber oder auch Falsche Freunde, wovon es im Internet leider nur so wimmelt, kalt lassen!“Rike zögerte noch etwas, sie schien noch etwas unsicher zu sein. Doch Hubert warf schon ein: „So ein Quatsch, was Rike braucht ist mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und keine kaputte Discokugel zum um den Hals hängen! Die wollen dich nur abzocken!“. Gab Hubert an Rike gewandt sein Urteil ab.© Ulrike StacheBuchbeschreibung:Das dritte Buch der Frosch WG.Sie sind zurück.Mit brandneuen Abenteuern.Die Frosch WG - ein Buch für alle, die sie schon kennen oder auch noch kennenlernen wollen.Mit Geschichten direkt aus dem Leben gegriffen, verkörpert durch die liebenswerten und abwechslungsreichen Charaktere der Frosch WG.Ein Buch, ideal für alle, die Plüschtiere mögen, oder sich selber kreativ mit ihnen austoben.Aber auch für Leser, die einfach jetzt nur mal neugierig geworden sind, was sich hinter der Frosch WG verbirgt.In den einzelnen Geschichten sind Humor und Tiefgang garantiert.Hier kann jeder einen Charakter finden, mit dem er mitfiebert.Taschenbuch: 116 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (19. November 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3739208619ISBN-13: 978-3739208619Format: Kindle EditionDateigröße: 9340 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 116 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (2. Dezember 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B018U5NE0EX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertMehr über die Autorin erfahren Sie unter:http://ulrikestache.beepworld.de/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



