Raum & Zeit Adventure Games – Escape Game Bielefeld

Das Room Escape Game von Raum & ZeitAnfang 2015 wurde das Unternehmen Raum & Zeit von zwei Bielefelder Studenten gegründet. Diese haben sich so ihren Traum von eigenen spannenden Escape Games erfüllt. Aber was bedeutet eigentlich Escape Games? Bei Raum & Zeit bedeutet es, dass 2-7 Personen in einem verschlossenen Raum 60 Minuten Zeit haben, um diesen wieder zu verlassen. Das spannende dabei sind die Rätsel, die in eine mitreißende Geschichte eingebettet sind und die es natürlich schnellstmöglich zu lösen gilt. Jede Komponente der einzelnen Geschichten ist mit viel Liebe zum Detail geplant und umgesetzt worden. Die Themenräume sind dabei dem Motto entsprechend eingerichtet und unterstützen die Geschichte, sodass Besucher gänzlich in die Story eintauchen können.Exit the room – Das außergewöhnliche ErlebnisgeschenkEgal, ob für ein Familienmitglied, den Partner oder für Freunde, mit einem Gutschein von Raum & Zeit Adventure Games schenken Sie außergewöhnliche Erlebnisse und Momente. Unsere Gutscheine für die Escape Games in Bielefeld bieten Ihnen spannende Geschichten und unvergessliche Abenteuer, die lange in Erinnerung bleiben. Sie können die Gutscheine ganz bequem online bestellen oder bei uns vor Ort kaufen.Escape Game als optimales Team EventEin Escape Room ist eine perfekte Teambuildingmaßnahme. Bei der Lösung der kniffligen Rätsel arbeiten die Teilnehmer zusammen und der Teamzusammenhalt wird gestärkt. Bei Raum & Zeit gibt es hierfür zwei unterschiedliche Räume mit einer jeweils anderen Geschichte. Man kann zwischen dem Fall Schwartz und dem Sullivan Versuch wählen. Beides sind völlig unterschiedliche Räume, Geschichten und Herausforderungen. Viele Spieler haben sich bereits an diesen Fällen ausprobiert und nicht alle konnten die Rätsel lösen. Stellen Sie Ihr Können auf die Probe! Die Escape Games eignen sich durch die Teilnehmerzahl optimal als Gruppenevents. Genau das Richtige für einen spannenden Geburtstag oder ein Firmenevent, das im Gedächtnis bleibt, weil es so einzigartig ist.Für weitere spannende Details besuchen Sie bitte unsere Webseite unter: http://raumundzeit-owl.de/