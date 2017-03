Black is Back:

(fair-NEWS)

Zeitloses Design, benutzerfreundliche Funktionen und vielfältige Interaktionsmöglichkeiten stehen im Fokus des neuen Internetauftritts von Kalenderhersteller terminic. Kunden, Interessenten und Geschäftspartner finden die Website ab sofort unter https://www.terminic.eu – in neuem Design, mit optimierter Struktur, benutzerfreundlicher Navigation und interaktiven Tools wie neuem Kalender-Konfigurator und Kalender-Modellvergleich.„Neben all den technischen Neuerungen waren für uns vor allem ein Mehr an Benutzerfreundlichkeit und persönlicher Ansprache und die Reduktion von Inhalten und Komplexität entscheidend“, so Wolfgang Rolla du Rosey, Geschäftsführer der terminic GmbH. „Der neue Seitenaufbau konzentriert sich daher auf das Wesentliche und ermöglicht den Nutzern intuitives Navigieren mit kurzen Wegen. Die Website bietet ein zeitloses, klares Layout mit reduzierten, aussagekräftigen Inhalten und starken, persönlichen Bildern.“Mit wenigen Klicks finden Interessierte auf der neuen terminic-Website alle Informationen rund um das Unternehmen, die Leistungen und die terminic Werbekalender. Der Produktbereich wurde komplett neu aufgebaut und verfügt mit dem „terminicator“ über einen Online-Konfigurator, mit dem sich die Nutzer jedes der 23 verschiedenen Wandkalender-Modelle individuell zusammenstellen und anschließend direkt ein Angebot für den entsprechenden Monatskalender anfordern können. Der neue Kalender-Modellvergleich stellt die diversen Mehrmonatskalender und ihre Ausstattungsmerkmale direkt gegenüber und erleichtert Kunden so die Entscheidung für ein Produkt.terminic-Verkaufsleiter Huschke Rolla du Rosey gefällt neben diesen interaktiven Tools auch die neue Darstellung des Unternehmens, die die Menschen in den Vordergrund stellt, besonders gut: „Mit unserer neuen Website zeigen wir Gesicht – im wahrsten Sinne des Wortes. Der „Über Uns“-Bereich informiert nicht nur über unsere Geschichte, Prinzipien und Ziele, sondern beinhaltet auch alle Ansprechpartner, um die Kontaktaufnahme für Interessenten und Kunden noch einfacher und persönlicher zu machen. Alle Bilder des neuen Internetauftritts zeigen übrigens unsere Mitarbeiter mit unseren Kalendern an ihrem Arbeitsplatz und geben so einen direkten Einblick in den Arbeitsalltag bei terminic.“Dank Programmierung im responsive Design lässt sich die Website dabei optimal auf verschiedenen Bildschirmformaten und -auflösungen darstellen – vom Smartphone über Tablet und Laptop bis hin zum großformatigen Desktop. Nachdem die neue deutsche Website im März 2017 erfolgreich an den Start gegangen ist, werden in den nächsten Wochen auch die internationalen Seiten in Englisch, Französisch, Spanisch und Niederländisch folgen.terminic gehört zu den führenden europäischen Kalenderherstellern. Seit der Entwicklung des weltweit ersten 3-Monatskalenders im Jahr 1937 produziert das Unternehmen hochwertige Werbekalender in über 35 Sprachen und Sprachkombinationen und liefert diese in Millionenauflage in nahezu alle Länder der Welt. Das mehr als 30 verschiedene Modelle umfassende Portfolio beinhaltet Wandkalender mit 3-, 4-, 5-, 6- 7- und 8-Monatsübersicht, diverse Tisch- und Plakatkalender sowie die erste 3-Monatskalender-App für iOS und Android Smartphones.