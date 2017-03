Das Programm der 11. MMM-Messe: umfangreich, vielfältig und hochaktuell

(fair-NEWS)

München, 14.03.2017 – Das Star-Redner-Trio Dirk Müller, Walter Riester und Sascha Lobo und über 70 Top-Referenten, zwei Podiumsdiskussionen und rund 90 Vorträge, Seminare und Workshops: Die Agenda der 11. MMM-Messe der Fonds Finanz am 28. März 2017 im MOC München bietet den Fachbesuchern aus der Finanz- und Versicherungsbranche erneut umfangreiche und vielfältige Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Das vollständige Messeprogramm steht ab sofort unter www.mmm-messe.de/fachvortrag zum Download bereit.Angesichts der Aktualität der Themen und der namhaften Teilnehmer stehen die beiden Podiumsdiskussionen besonders im Fokus. Die erste dreht sich um eines der meist diskutierten Produkte im Bereich der privaten Altersvorsorge: die Riester-Rente. Walter Riester, ehemaliger Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, wird gemeinsam mit Martin Gräfer (Vorstand Versicherungsgruppe die Bayerische), Joachim Haid (Gründungsmitglied der Initiative „pro Riester“), Dr. Dirk Ulbricht (Direktor und Senior Researcher am institut für finanzdienstleistungen e.V.) und Dr. Rainer Demski (Journalist) Pro- und Contra-Argumente beleuchten und erörtern. Um ein ganz anderes, aber nicht weniger aktuelles Thema wird es bei der zweiten Podiumsdiskussion gehen: Gerald Hörhan (Der Investment Punk), Thomas Knedel (Immobilieninvestor), Alexander Fischer (Immobilieninvestor) und Jürgen Engelberth (Vorstand des BVFI – Bundesverband für die Immobilienwirtschaft) werden sich der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft widmen.Bei den Vorträgen wird ein Schwerpunktthema die aktuell kontrovers diskutierte IDD sein. Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin, beantwortet die Frage „IDD. Was ändert sich jetzt ganz konkret für Versicherungsmakler?“. Michael Winzer, Senior Consultant bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erörtert diverse Aspekte unter dem Titel „IDD – Herausforderungen und Chancen für den Versicherungsvertrieb“.Die Finanz- und Versicherungsbranche wird derzeit von vielen weiteren Themen bewegt, die abwechslungsreiche Vortragsinhalte liefern und ein vielseitiges Programm bilden. Unter den zahlreichen Top-Referenten sind in diesem Jahr einige neue dabei. Star-Redner Sascha Lobo, anerkannter Experte für die digitale Welt, macht den Auftakt mit seinem Vortrag „Immer digitaler – wie das Netz die Welt verändert und was das für die Finanzwirtschaft bedeutend kann“. Die Kommunikationsexpertin Prof. Dr. Ricarda Merkwitz beschäftigt sich mit der Frage „Generation Y – Wie tickt die neue Kundengeneration?“ Samer Mohamad, bekannt als „Mister Promotion“, spricht über „Die digitale Transformation der Versicherungsmakler“ im Zeitalter der Sozialen Medien. Vertriebsexperte Roger Rankel und Verkaufstrainer Matthias Meier geben im Rahmen ihrer Vorträge Tipps zum Thema Umsatzsteigerung. Mit „It’s Trumptime! Die Show beginnt!“ schließt Star-Redner „Mr. DAX“ Dirk Müller den Messetag ab.Erneut haben die Fachbesucher die Möglichkeit, im Rahmen der Brancheninitiative „gut beraten“ bei insgesamt 21 Vorträgen kostenfrei Weiterbildungspunkte zu sammeln. Die vollständige Agenda steht unter www.mmm-messe.de/fachvortrag zum Download zur Verfügung.Die MMM-Messe findet am Dienstag, dem 28. März 2017, von 09:00 bis 18:00 Uhr im MOC München statt. Weitere Informationen und kostenfreie Online-Anmeldung unter www.mmm-messe.de