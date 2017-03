Silversea: Award-Regen auf der ITB

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, März 2017: Gleich zwei Awards für die monegassische Luxusreederei Silversea auf der ITB 2017: Bei den Connoisseur Circle Hospitality Awards am Mittwoch im Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade wurde Silversea mit dem einzigartigen „Innovation Award“ ausgezeichnet. Nur 24 Stunden später verlieh das Premium-Reisemagazin Hideaways der Reederei den Titel „ Best Cruise Liner of the Year“.Silversea erhält Innovation AwardAm 8. März wurden in Berlin im Rahmen der weltweit größten Reisemesse ITB zum fünften Mal die begehrten Connoisseur Circle Hospitality Awards des Luxusreisemagazins Connoisseur Circle verliehen. Das Highlight des Abends war die Verleihung des einzigartigen „Innovation Award“ an die Luxusrederei Silversea. Das Team rund um Tina Kirfel, General Manager Europe, Middle East and Africa (EMEA) wurde für außergewöhnliche Kampagnen und besondere Bildsprache sowie ihre innovativen Angebote und Schiffe ausgezeichnet.Hideaways Award: „Best Cruise Liner of the Year”Am 19. April sticht das neue Flaggschiff von Silversea, die Silver Muse in See und wird den Standard für Luxusreisen auf dem Meer neu definieren. Bereits vor der Jungfernfahrt der Silver Muse wurde Silversea als „Best Cruise Liner of the Year“ beim prestigeträchtigen Hideaways Award in der Orangerie Charlottenburg am 9. März ausgezeichnet.„Wir sind sehr stolz, diese beiden so wichtigen Auszeichnungen im Rahmen der ITB Berlin erhalten zu haben und danken insbesondere allen Gästen und Partnern von Silversea für die jahrelange Treue. 2017 ist ein ganz besonderes Jahr für Silversea. Mit der Jungfernfahrt der Silver Muse im April und dem Umbau der Silver Cloud in ein Expeditionsschiff mit Eisklasse, hätten wir uns keinen besseren Start in dieses spektakuläre Jahr vorstellen können“, so Tina Kirfel.Über Silversea CruisesSilversea Cruises gilt unter dem Vorstand von Manfredi Lefebvre d’Ovidio, als Vorreiter in der Luxus-Kreuzfahrtindustrie. Silversea bietet Gästen persönliche und ausschließlich mit großzügigen Suiten ausgestattete kleine und wendige Schiffe: Silver Cloud, Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit – und ab April 2017 die Silver Muse – mit entspannter Atmosphäre und lässiger Eleganz. Zusammen mit den Expeditionsschiffen Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer und Silver Cloud Expedition umfassen die Silversea Routen 800 faszinierende Destinationen auf sieben Kontinenten, wie beispielsweise dem Mittelmeer, der Karibik sowie den Polar-Regionen.