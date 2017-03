Grundstück mit Altbestand zur Wohnbebauung in München-Berg am Laim erfolgreich vermittelt

(fair-NEWS) Das spezialisierte Münchner Immobilienberatungsunternehmen Bosseler & Abeking hat ein Grundstück mit Altbestand in der Heinrich-Wieland-Straße im Münchner Stadtteil Berg am Laim erfolgreich vermittelt. Für das ca. 850 m² große Grundstück liegt bereits ein genehmigter Bauvorbescheid für ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten vor, welche eine Gesamtnutzfläche von ca. 800 m² aufweisen. Die Liegenschaft befindet sich im Stadtteil Berg am Laim. Direkt in der Umgebung befinden sich der Ostpark sowie das Michaelibad. Das Stadtbild von Berg am Laim prägen immer noch die zahlreichen Blockbauten, die vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Mittlerweile ist Berg am Laim als Wohnviertel wieder im Kommen, was nicht zuletzt an der Nähe zum Zentrum und der exzellenten Verkehrsanbindung liegt. Verkäufer der Liegenschaft war ein privater Eigentümer. Bei dem Käufer der Immobilie handelt es sich um einen Münchner Wohnbauunternehmen. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen.