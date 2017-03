Günstiger Wellnessurlaub in Polen: Wellnesspension Aphrodite zum Wohlfühlen und Genießen

(fair-NEWS)

Berlin, März 2017 – Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Preisbewusste Urlauber können sich im östlichen Nachbarland komfortabel erholen und in Ihrem erfrischenden Wellnessurlaub rundum verwöhnen lassen und dabei bares Geld sparen.Die Wellnesspension Aphrodite bietet besonders günstige Angebote für einen Wellnessurlaub. Die nur knapp 30 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze (Frankfurt/ Oder) entfernt liegende Pension gehört zu den besten Wellnesshotels Polens. Hier erwartet Urlauber eine ruhige Wohlfühloase im Grünen. In der Aphrodite verbringen Urlauber ihre Wellnesstage entspannt bei gastfreundlichen und deutschsprachigen Gastgebern. Die Erholung für alle Sinne: persönliche und herzliche Atmosphäre, gesunde Küche, stimmungsvolles Ambiente der Wellnessoase, wohltuende Massagen und grüne Landschaft.Perfekt abgestimmte und vielfältige Arrangements in der Pension Aphrodite bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Arrangements für jeden etwas Passendes dabei. Dank zahlreicher Inklusivleistungen, die im Preis schon enthalten sind, kann man den Wellnessaufenthalt so völlig ganz entspannt genießen – ohne Extrakosten.Eines der vielen Arrangements im Überblick:Arrangement: Wohlfühl-Tage am See 2017Dauer: 4 Tage / 3 NächteTermine: Ganzjährig bis zum 20.12.2017Preis: Ab 192,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Wochentag)Inklusivleistungen:• 3 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl• Vollpension• Bademantel und Badetuch für die Dauer des Aufenthalts• Kostenloses WLAN, kostenloser Parkplatz• Nutzung des separaten Spa-Bereichs mit Schwimmbad und Saunalandschaft• Inkl. Wellness Deluxe:• 1 x traditionelle balinesische Massage (60 min)• 1 x ayurvedische Kopf- und Gesichtsmassage MUKABHYANGA (30 min)• 1 x entspannende und feuchtigkeitsspendende Hydromassage mit ätherischem ÖlWer seinen Wellnessurlaub in der Pension Aphrodite verbringen möchte, sollte unbedingt rechtzeitig buchen, denn die Pension ist sehr beliebt und stark nachgefragt und ist sie erfahrungsgemäß jedes Jahr sehr früh ausgebucht.Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten in der Pension Aphrodite und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,1,pension-afrodyta-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Pension Afrodyta Spa ***