ProFair24 das Portal für Versicherungsleads und Direktabschluss

In der Vergangenheit machen es Insurtechs und Fintechs dem Versicherungsvertrieb nicht einfacher. Neugründungen sind in aller Regel darauf ausgerichtet Kundenbestände durch Apps in ihre Bestände zu übertragen. Hinzu kommen bekannte Vergleichsportale mit Beitragsrückerstattungen und mit einer starken Präsenz in allen medialen Kanälen.Doch können Kunden auf diesen Plattformen und Apps die Beratung bekommen die Sie wünschen?Mit ProFair24 haben wir einen einmaligen Marktplatz für den Versicherungsvertrieb und Versicherungsgesellschaften geschaffen. Wir bieten eine Schnittstelle zwischen Kunden sowie Versicherungs- und Finanzexperten. Doch was macht ProFair24 so einmalig?Versicherungskunden können ihren Versicherungsbedarf oder Vergleich per Auktionsverfahren interessierten Versicherungs- und Finanzexperten anbieten. Auf diese Weise werden keine doppelten oder alten Leads wie in der Vergangenheit generiert. Doch wir sind bei ProFair24 noch einen Schritt weiter gegangen um den Versicherungs- und Finanzexperten zu unterstützen. Exklusiv werden Versicherungsproduktplätze an Versicherungsexperten und Versicherungsgesellschaften vergeben. Hier können Vergleichsrechnertools von Gesellschaften oder von Versicherungs- und Finanzexperten hinterlegt werden. Dadurch können Direktabschlüsse und somit neue Kunden generiert werden.Damit Versicherungs- und Finanzexperten ihre Stärken im Bereich der Kundenberatung direkt bei ProFair24 darstellen können, erhalten vorgenannte Experten zusätzlich noch eine für Suchmaschinen optimierte Expertenseite. Auf diese Profilseite kann jeder der vormals genannten Berufsgruppen seine Beratungsschwerpunkte direkt den Nutzern von ProFair24 aufzeigen. Dazu besteht auf Anfrage die Möglichkeit Vergleichsrechner in der Profilseite zu integrieren. Doch wir sind noch einen Schritt weiter gegangen um unseren Service zu optimieren. Mit ProCash24 bieten wir den Versicherungskunden einen kostenlosen digitalen Versicherungsordner, natürlich ohne Maklermandat. Aus unserem Versicherungsordner heraus können Versicherungskunden auch Direktangebote anfordern. Diese Angebotsanfragen werden direkt an registrierte Versicherungs- und Finanzexperten die ProCash24 nutzen weiter geleitet.Agentur:Profair24 stellt Ihnen kostenlos ein Termin-Auktionsportal zur Verfügung. Hier erhalten alle Versicherungskunden die Möglichkeit Ihren anstehenden Beratungstermin oder Versicherungsvergleich interessierten Versicherungsmaklern und Versicherungsvermittlern anzubieten.



Bildinformation: ProFair24