Büroneubau NUBIS in Berlin-Adlershof wird hohe Flächeneffizienz bestätigt

Berlin, 14.03.2017 - Viel wird über Effizienz gesprochen: Energieeffizienz, Agrarflächeneffizienz oder Produktionseffizienz. Bei der Projektentwicklung und Planung von Büroflächen ist Flächeneffizienz seit Langem ein wichtiger Aspekt. Aber durch die Preissteigerung der Büromieten ist Flächeneffizienz in 2017 ein hochaktuelles Thema geworden. Dies in die Tat umzusetzen, hat sich PROJECT Immobilien aus Nürnberg auf die Fahnen geschrieben. Der Projektentwickler realisiert derzeit über 66.000 Quadratmeter Büromietfläche und über 6.000 Quadratmeter Hotelnutzfläche in mehreren Bauvorhaben in Berlin.Der monetäre Think Tank „Stiftung Finanzbildung“ hat hierzu nun ein aussagefähiges Due Diligence Verfahren zur Messung und Bewertung der Flächeneffizienz von Büroimmobilien entwickelt. Diese Qualitätsprüfung eines Flächeneffizienzquotienten (FEQ) ist nach der nun entwickelten Evaluierungsmethodik „Trusted Real Estate“ erstmals an dem Bürogebäude in der Franz-Ehrlich-Straße 5 bis 9 in Berlin-Adlershof, das den Projekttitel NUBIS trägt, angewendet worden. Nach eingehender Prüfung des im Bau befindlichen Gebäudes konnte dem Projektentwickler PROJECT Immobilien Gewerbe AG ein hocheffizientes und hochflexibles Bürogebäude bescheinigt und dieses mit einer Evaluierungsnote (FEQ) von AA+ ausgezeichnet werden. Das Bild zeigt die Überreichung der Evaluierungsurkunde an die Vorstände der PROJECT Immobilien Gewerbe AG, Cornelia Sorge (r.) und Patrick Will (l.) durch den Sachverständigen Edmund Pelikan.„Wir freuen uns, dass die Stiftung Finanzbildung mit dieser eingehenden Evaluation unsere Erfolge bei der Realisierung hocheffizienter Büros hier in Berlin Adlershof würdigt“, kommentiert Cornelia Sorge die Auszeichnung „Trusted Real Estate“.



Bildinformation: Cornelia Sorge (r.) und Patrick Will (l.) mit dem Sachverständigen Edmund Pelikan