Hotel Gassenhof – Aktivurlaub und Wellness in vollkommener Symbiose im Hotel Ridnaun

(fair-NEWS)

Familiäres Traditionshaus mit modernem Flair – Gassenhof Hotel bei SterzingBereits seit 1974 wird das Hotel mit Leidenschaft von der Familie Volgger geführt und seither stetig modernisiert und verschönert. Die Gastfreundschaft und die herzliche Atmosphäre machen den Charme des familiengeführten Hotels aus. Die ganze Familie hilft bei der Arbeit im 4-Sterne-Hotel. Sohn Stefan ist beispielsweise der Küchenchef des Gourmethotels. Von ihm und seinem Team werden täglich frische internationale Speisen sowie traditionelle Südtiroler Gerichte zubereitet. Dafür werden hauptsächlich lokale und saisonale Zutaten verwendet. Zu dem Essen können Gäste leckeren Wein aus dem hauseigenen Weinkeller kosten. Das Hotel Gassenhof sorgt für einen Genussurlaub auf allen Ebenen.Die Seele baumeln lassen – Im Wellnesshotel SterzingNach einem ereignisreichen Tag können die Gäste im Gassenbadl ausspannen und die Energiereserven wieder auffüllen. Das Wellnesshotel verfügt über eine Wasserwelt mit Pool und Hot-Whirlpool, eine Saunalandschaft mit der Schnapsbrenner-Sauna sowie einen Beautybereich, in dem Wellness- und Beautyanwendungen angeboten werden. Diese Wellnessoase ist der perfekte Ort für absolute Entspannung und bietet den Besuchern eine Auszeit vom Alltag.Aktiv werden – In der traumhaften Landschaft rund um das Erlebnishotel GassenhofVor allem sportbegeisterte Urlauber profitieren von der optimalen Lage des Hotels in Ridnaun, daher ist es bestens geeignet, um von hier aus verschiedenste Touren in die einzigartige Landschaft Südtirols zu starten. Wanderbegeisterte können die zahlreichen Wanderwege rund um das Sporthotel entdecken und die wundervolle Natur Südtirols genießen. Auch mit einem Fahrrad oder Mountainbike lässt sich die Umgebung hervorragend erkunden. Wer es etwas actionreicher mag kann Raften gehen oder die atemberaubende Aussicht beim Gleitschirmfliegen bewundern. Im Winter ist das Erlebnishotel ein optimaler Ausgangspunkt für den Skiurlaub. In der Nähe des Wanderhotels befinden sich drei Skigebiete, die anhaltenden Pistenspaß garantieren. Der Skilift Gasse ist direkt neben dem Hotel und dient als Übung für kleinere Kinder und Einsteiger. Auch Langläufer und Biathleten können sich auf den 25 gespurten Loipenkilometern abreagieren. Bei allen Aktivitäten begleitet die Sportler dauerhaft der grandiose Ausblick auf die Südtiroler Berge.Weitere Informationen finden Sie unter: www.gassenhof.com/