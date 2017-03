Neue Studie: Daten zu Methoden und Modellen in Training, Beratung und Coaching

(fair-NEWS)

Die aktuelle Studie des Bonner Fachverlags managerSeminare liefert differenzierte Einblicke den Methodenkoffer von Weiterbildnern sowie Antworten auf die Frage, mit welchem Know-how sie erfolgreich im Wettbewerb bestehen. Zentrale Erkenntnis: Erst das solide theoretische Fundament ermöglicht Business-Trainern und -Coachs, ihre Werkzeuge und Tools erfolgreich zu nutzen.Transaktionsanalyse, Eisbergmodell, NLP, Open Space, Storytelling – der Werkzeugkoffer von Trainern, Coachs und Beratern offenbart ein scheinbar unbegrenztes Fassungsvermögen. Die Bandbreite reicht von einfachen Erklärungsmodellen bis hin zu komplexen Interventionen. Jürgen Graf liefert mit dieser Methodenstudie nicht nur einen Überblick, welche Methoden besonders verbreitet und populär sind. Er unternimmt auch den Versuch, die Inhalte des Methodenkoffers zu sortieren und Wirkungszusammenhänge aufzudecken, unter welchen Voraussetzungen das Methoden-Know-how von Weiterbildnern erfolgreich zum Einsatz kommt. So erhält der Leser detaillierte Auskunft zu folgenden Fragen: Welche psychologischen Denkschulen und lerntheoretischen Konzepte prägen die Arbeitsweise von Trainern, Beratern und Coachs? Welche methodischen Kompetenzen halten sie selbst für erfolgsrelevant? Wie werden diese Kompetenzen und das damit verbundene methodisch-didaktische Handwerkszeug durch die verschiedenen Denkschulen und Lerntheorien abgebildet? Und welchen Einfluss haben Qualifikation und Berufserfahrung?Die Studie macht dabei zwischen den Zeilen immer wieder deutlich, dass Weltbild, Wissensvermittlung und Werkzeugkoffer eng miteinander verknüpft sind. Zu einer Zeit, in der sich der Konsens über Fakten und Wissen aufzulösen scheint – Stichwort „postfaktisch” –, gewinnen die Ergebnisse an tagesaktueller Brisanz und verstehen sich als Anstoß für eine (selbst-)kritische Auseinandersetzung der Weiterbildner mit dem eigenen professionellen Selbstverständnis. Es bedarf eben immer auch einer klar kommunizierten und reflektierten Haltung, um sein Methoden-Know-how wirksam nutzen zu können. Sonst verliert sich der Trainer und Coach zwischen Dogmatismus und Methoden-Hopping.Die Studie ist Teil der Research-Reihe „Weiterbildungsszene Deutschland“ und liefert exklusive Marktdaten über seine Protagonisten – Trainer, Berater und Coachs. Insgesamt 1.118 Weiterbildner beteiligten sich an der Online-Umfrage des Bonner Weiterbildungsverlags Ende 2016. Sie analysiert in einzelnen Kapiteln die Bereiche „Psychologische Denkschulen“, „Erkenntnis-/Lerntheorien“, methodisch-didaktische Kompetenzen sowie Arbeitsmethoden bezogen auf die Gruppengröße und nimmt dabei unterschiedliche Parameter wie Qualifikation, Tätigkeitsschwerpunkt als Weiterbildner oder Teilnehmerhintergrund unter die Lupe.Die 74-seitige Studie kostet 99,50 Euro und ist als Printversion oder als E-Book erhältlich. Abonnenten der Fachzeitschrift Training aktuell erhalten das E-Book der Studie kostenlos im Rahmen ihres Abos sowie auch die Honorar- und Gehaltsstudie aus dem Vorjahr 2016.Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe: www.managerseminare.de/tb/tb-11936 Download dieser Presseinformation als Word unter: www.managerseminare.de/presse/pi-11936.doc Hochauflösende Buchcover-Datei unter: www.managerseminare.de/presse/tb-11936.jpg Jürgen Graf: Weiterbildungsszene Deutschland 2017. Erfolgreiche Methoden und Modelle in Training, Beratung, Coaching. Bonn 2017, kt., 74 Seiten, ISBN 978-3-95891-028-7, 99,50 Euro.