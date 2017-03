Unternehmer suchen saubere Energielösungen ohne selbst investieren zu müssen

(fair-NEWS)

Kein eigenes Geld in die Hand nehmen bedeutet für Unternehmer, die vorhandenen Finanzmittel weiterhin für das eigene Kerngeschäft vorhalten zu können. In jedem Gebäude steckt erhebliches Optimierungspotential - wirtschaftlich und für die Umwelt.E.M.E. analysiert die Energiesituation in Liegenschaften und setzt die erforderlichen Maßnahmen um. Jedes Gebäude, jedes Unternehmen und jede Liegenschaft hat eine individuelle Energiebilanz. Wie viel Wärme verpufft in einem Gebäude allein von der Heizung bis in den jeweiligen Raum? Wie stabil ist das Stromnetz und wie produziere ich Grundlast - und das autark? Welche Rolle spielen e-Tankstellen für meine Liegenschaft zukünftig und wie betreibe ich diese stabil mit hoher Ladeleistung ohne Netzzusammenbruch?Die letzte entscheidende Frage ist jedoch, wie kann ich das alles mit möglichst wenig Aufwand und ohne den Einsatz eigenen Geldes umsetzen, denn Investitionen in das Kerngeschäft des Unternehmens gehen ja schließlich vor.Der Investitionsschwerpunkt eines Unternehmens liegt zunächst im Kerngeschäft und nicht in der Modernisierung der Energieanlage?Beispielsweise ein Hotel wird zunächst dafür sorgen, dass der Gast sich wohl fühlt. Modernisierungen der Zimmer, Ausbau und innovative Anschaffungen in den Bereichen Wellness und Tagung oder gar grundsätzliche Renovierungen des Hauses stehen bei der Ausrichtung der Finanzmittel (Eigenkapital und Fremdkapital) zunächst im Vordergrund. Energie, also Wärme, Klimatisierung und Strom werden vom Gast als eine selbstverständliche Grundvoraussetzung betrachtet.Dennoch nehmen die Energiekosten einen großen Teil der Jahresausgaben ein und es ist sinnvoll, diese unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten genauer unter die Lupe zu nehmen. Wirtschaftliche und ökologische Gesichtspunkte erfordern in den allermeisten Fällen den Einbau einer KWK-Anlage (Kraft Wärme Kopplung) in Kombination mit weitergehenden Energieeffizienzmaßnahmen. Das Ziel ist dabei einerseits die Reduzierung der Energiekosten bei gleichzeitiger erheblicher Reduzierung des CO2-Ausstoßes, andererseits im Segment Strom autark und netzunabhängig zu werden und die eigene e-Tankstelle mit selbst produziertem Strom zu beliefern, statt diesen teuer beim Energie-Versorger einzukaufen.Die hierzu erforderlichen Investitionskosten gehen jedoch schnell in den sechs- oder sogar siebenstelligen Bereich. Deshalb bietet es sich an, E.M.E. Contracting-Lösungen in Anspruch zu nehmen. E.M.E. investiert in das neue Energiekonzept und der Unternehmer profitiert als Abnehmer von Strom, Wärme/Kälte hierdurch in erheblichen Maße, wirtschaftlich und ökologisch.Im ersten Schritt prüft E.M.E. den Energieverbrauchsstatus der letzten Jahre und erstellt daraus im zweiten Schritt eine Machbarkeitsstudie und einen Investitionsplan, wozu insbesondere auch die herstellerunabhängige Auswahl der Technik gehört. Im dritten Schritt entscheidet der Unternehmer respektive der Eigentümer der Liegenschaft gemeinsam mit E.M.E., ob ein Energie-Contracting für beide Seiten in Frage kommt.Im Ergebnis investiert E.M.E. in das neue Energiekonzept und das Unternehmen reduziert seine Energiekosten, ohne selbst zu investieren und wird zudem umweltfreundlicher und teilweise netzunabhängig. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. www.eme-services.de



Bildinformation: Fotolia, E.M.E. Services GmbH