Kostenfreies eBook zum Download / Digitalisierung am Bau – für BIM gerüstet: Die 12 wichtigsten Auswahlkriterien für einen Projektraum

München, 14. März 2017. Größere Bauvorhaben sind heute äußerst komplexe Projekte mit entsprechend hohem Kapitaleinsatz. Unmengen an vertraulichen Daten fallen an, deren Schutz zu jeder Zeit gewährleistet sein muss – genauso wie der reibungslose Zugriff aller mit dem Bau befassten berechtigten Personen. Die PMG Projektraum Management GmbH hat dazu einen leistungsstarken, nutzerfreundlichen und vor allem sicheren virtuellen Projektraum entwickelt. Er bildet den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab, von Planung/Bau über Asset Management bis zur Transaktion. Ohne Medienbruch beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen.Der PMG Projektraum der PMG ermöglicht die effiziente Kommunikation bzw. Abstimmung zwischen sämtlichen beteiligten Parteien: Bauherr, Bauunternehmen, Bauingenieur, Architekt, Fachplaner, Eigentümer, Facility Manager, Projektsteuerer, Investor oder Handwerker. Die am Bauvorhaben beteiligten Personen greifen auf die gleichen und aktuellen Daten an zentraler Stelle zu. Ob Baupläne, Gutachten, Schriftverkehr, Verträge, Bautagebuch: Alle Arten von Dokumenten lassen sich online sicher in den PMG Projektraum einstellen, für sofortigen Zugriff – weltweit und rund um die Uhr.Mit ihrem kostenfreien eBook „Die zwölf wichtigsten Auswahlkriterien für einen Projektraum“ stellt die PMG allen an einem Bauprojekt beteiligten Parteien ein umfassendes, informatives Kompendium zur Verfügung. Erläutert werden u. a. Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und technische Voraussetzungen eines Projektraums. Die Broschüre beschreibt etliche Sicherheitsaspekte, auf die es für einen optimal funktionierenden Projektraum ankommt, wie z. B. die Speicherung in einem ISO-27001 zertifizierten Rechenzentrum oder eine Datenschutzprüfung vor Ort. Nicht zuletzt, so das Fazit der PMG in ihrem eBook, sind die Kosten für einen virtuellen Projektraum gegenüber einem physischen Archiv um bis zu 75 Prozent geringer.PMG Projektraum Management GmbH:Die zwölf wichtigsten Auswahlkriterien für einen Projektraum.Aus dem Inhalt:Einsatzmöglichkeiten, Sicherheitsaspekte, Cloud-Lösung, Zugriffsrechte,Revisionssicherheit, Management von Workflows und Fristen, Kommunikation, digitale Ausschreibungen, Bautagebuch, Mängelmanagement, wichtige Supportleistungen und vieles mehr.Hier geht’s zum Download: www.pmgnet.de/whitepaper/ebook-die-12-wichtigsten-auswahlkriterien-fuer-einen-projektraum/