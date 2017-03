Infinidat meldet Rekordjahr 2016 mit 144 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr

(fair-NEWS)

München, 14. März 2017 – Infinidat, Anbieter von Enterprise-Storage-Lösungen, meldete für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2016 ein Rekordwachstum für seinen weltweiten Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Die stark gestiegene Nachfrage beruht auf dem wachsenden Bedarf an schnelleren Zugriffsmöglichkeiten auf immer größere Datenmengen. Gerade in datenorientierten Schlüsselsegmenten wie Healthcare, Finanzdienstleistung, Telekommunikation und Cloud-Services spielen schnelle Zugriffsmöglichkeiten auf große Datenmengen bei der Durchführung komplexer Analysen in realen Anwendungsszenarien eine immer größere Rolle.Grundlage dieses starken weltweiten Unternehmenswachstums von 144 Prozent im Jahresvergleich und der kontinuierlich wachsenden Kundenbasis ist die zukunftsweisende, Flash-optimierte Speichertechnologie von Infinidat, die traditionellen Speicher-Arrays ablöst und hinter sich lässt. Der besondere Storage-Ansatz von Infinidat passt sich den veränderlichen und ständig wachsenden Anforderungen, z. B. in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning, perfekt an.„2016 war für Infinidat, für unsere Kunden sowie unsere Partner und für den Enterprise-Storage-Markt im Allgemeinen ein wichtiges Jahr“, erklärt Moshe Yanai, Gründer und CEO von Infinidat. „Die heutige Welt basiert auf Daten, und Unternehmen in jeder Branche suchen nach Möglichkeiten für ein effektives Management der massiven Mengen und veränderlichen Arten von Daten, um Nutzen für ihre Kunden zu generieren. Bei Infinidat haben wir diese Herausforderung mit einem zukunftsweisenden Ansatz gelöst. Unsere Lösung bietet ein Höchstmaß an Performance, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit sowie reduzierte ‚Cost of Ownership‘. Daten lassen sich damit vollständig auf eine Art und Weise ausschöpfen, so dass sich Unternehmen für die Weiterentwicklung ihres Wirtschaftsumfeldes besser positionieren können. Wir freuen uns über die hohe Akzeptanz unserer Lösung im Markt und sehen einem weiteren bemerkenswerten Jahr entgegen.“Infinidat setzt Maßstäbe mit mehr als einem Exabyte an ausgelieferter SpeicherkapazitätIm 4. Quartal 2016 führte Infinidat die Version 3.0 seines Flash-optimierten Speichersystems InfiniBox ein. Mittlerweile hat das Unternehmen mit der InfiniBox bereits über ein Exabyte an Speicherkapazität ausgeliefert. Neue Leistungsmerkmale sind die Skalierbarkeit bis zu einer effektiven Speicherkapazität von mehreren Petabytes in einem einzigen System-Rack. Dies geschieht mit höherer Performance als bei All-Flash-Lösungen für reale Anwendungen und anspruchsvolle Analytikaufgaben – damit eignet sich das Infinidat System optimal für die Handhabung großer Datenmengen.InfiniBox 3.0 schneller als All-Flash-ArraysIn neuen Kunden-Benchmarks erwies sich das Flash-optimierte InfiniBox Speicher-Array in realen, aufgabenkritischen Anwendungen als schneller als All-Flash-Arrays. Patentierte Algorithmen sorgen in InfiniBox 3.0 automatisch dafür, dass die wichtigsten und am häufigsten nachgefragten Daten stets auf den schnellsten Speichermedien verfügbar sind. Mit bis zu drei Terabyte DRAM und über 200 Terabyte Flash werden die Lese- und Schreibzugriffe optimiert.Einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Infinidat Technologie leisten die vom Unternehmen bisher angemeldeten 125 Patente, von denen bereits 65 erteilt wurden – 14 davon allein im letzten Jahr.Internationale Expansion, Kundengewinne und vertikale AusrichtungErgänzend zu seinen innovativen Entwicklungen hat Infinidat seine weltweite Präsenz mit Erfolgen in Deutschland und Frankreich weiter ausgebaut. In Großbritannien wurde das Geschäftsjahr 2016 sogar mit einem eindrucksvollen Umsatzwachstum von 374 Prozent gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen. Das Unternehmen eröffnete Niederlassungen in den Regionen EMEA, Asien-Pazifik und Nordamerika, unter anderem seine moderne Nordamerika-Zentrale in Waltham, Massachusetts.2016 zeigte Inifidat in allen vertikalen Marktsegmenten eine durchgängig starke Performance, wobei 42 Prozent aller Abschlüsse mit Neukunden erzielt wurden. Das Unternehmen erzielte bedeutende Erfolge in den Bereichen Healthcare sowie Life Sciences und gewann Kunden wie z. B. das University of Rochester Medical Center (USA). Weitere Neukunden aus 2016 sind u. a. Cedacri (Italien) und Progressive (Dänemark).„Unsere Aufgabe ist es, unseren Anbietern von Healthcare-Systemen rund um die Uhr Daten sehr schnell und mit hoher Verfügbarkeit zu liefern“, erläutert Rodney Wicks, Senior SAN Engineer, University of Rochester Medical Center. „Wir haben die Infinidat Lösung als unsere Storage-Plattform der nächsten Generation eingeführt, damit uns diese dabei unterstützt, die von unseren Anwendern und Patienten geforderten Performance- und Zuverlässigkeitsziele zu erfüllen.“Gartner nennt Infinidat im zweiten Jahr in Folge „Visionary“Im 2016 Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays von Gartner wird Infinidat bereits im zweiten Jahr in Folge als „Visionär“ genannt. Die Erwähnung von Infinidat im Report basiert auf dem Umsatzwachstum und dem Wachstum der installierten Kundenbasis des Unternehmens sowie auf der Leistungsfähigkeit, der einfachen Handhabung und der Preisgestaltung der InfiniBox im Vergleich zu traditionellen High-End-Speichersystemen. 