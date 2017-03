IT-Service-Net startet Feinstaub-Offensive

(fair-NEWS)

Angst vor Erkrankungen durch Toner-Feinstaub dann fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! In diesen Fällen sollte man aber auch den regionalen IT-Service-Net Spezialisten zu Rate ziehen. Die Gefahr lauert nicht nur im Freien, sondern verstärkt im eigenen Büro. Hier verursachen Kopierer und Laserdrucker einen fortwährenden Ausstoß an gefährlichen Tonerpartikeln. Jedes dieser Geräte wälzt stündlich etwa acht Kubikmeter Luft um. Das Umweltbundesamt warnte in einer Presseerklärung davor Toner einzuatmen wie das verhindert werden kann wurde aber nicht mitgeteilt.Ein Mitarbeiter sitzt täglich acht Stunden neben seinem Laserdrucker, der eingebaute Lüfter des Druckers emittiert, je nach Druckaufkommen, eine schädliche Menge an Feinstaub. Dabei handelt es sich aber nicht nur um Feinstaub sonderm noch schlimmer um Tonerstaub. In unterschiedlichen Studien wurde festgestellt dass Tonerstaub nicht nur krebserregend sein kann sondern auch allergische Reaktionen auslöst. Betroffene Personen sind Anwender in unmittelbarer Nähe und Servicetechniker die ungeschützt am Drucker arbeiten. Besonders hoch wird dieser Effekt bei der Beseitigung eines Papierstaus oder auch nur beim Einlegen eines Papierstapels. Durch die Erschütterungen werden die angesammelten Partikel aufgewirbelt und in die Raumluft gebracht.Gesundheitsrisiko FeinstaubEine Langzeitstudie mit 4.800 Bürgern im Ruhrgebiet belegte kürzlich, dass Feinstaub neben dem Krebsrisiko auch das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen deutlich steigert. Das Einatmen von Feinstaubpartikeln wird mit Verkalkungen und Verhärtungen der Hauptschlagader in Verbindung gebracht. Der Studie zufolge erklären die Ergebnisse warum Menschen, die an Verkehrsadern leben, ein höheres Risiko von Gefäßablagerungen haben.FiltersystemeAbhilfe schaffen im privaten- oder Arbeitsbereich Filtersysteme. Das IT-Service-Net arbeitet mit dem Filterhersteller Dexwet zusammen. Dexwet Filter verfügen über eine nachweisbare Filterleistung von 95% und können einfach auf an der Lüfteröffnung angebracht werden, damit wäre das größte Problem, der toxischeTonerstaub, beseitigt. Der patentierte Dexwet Feuchtfilter hat eine nahezu hundertprozentige Filterwirkung und tötet darüber hinaus Keime und Bakterien ab. Damit werden nicht nur langfristige Gesundheitssituation verbessert, sondern auch die kleinen unangenehmen Erkrankungen in Schach gehalten.Leider lauern aber auch weitere Gefahren wie Staub in elektronischen Geräten, bakterielle Keime und Pilze und bedenkliche Emissionen. Auch hier hat Dexwet Filtersysteme entwickelt für Klimaanlagen, Raumluftallergien und die Autoindustrie. Damit schützen schlaue Filtersyteme nicht nur den Menschen sie tragen, darüberhinaus, auch zur Werterhaltung und der Kostensenkung bei.Das IT-Service-NetDie Techniker im IT-Service-Net kennen sich aus und wissen welcher Filter wo einzusetzen ist.! Er prüft den Drucker oder Kopierer, reinigt diesen gründlich von Tonerresten. Durch die Zusammenarbeit Dexwet/IT-Service-Net, kann ein optimaler Kundendienst erst geleistet werden. Sie stehen dem interessierten oder besorgten Anwender bundesweit zur Verfügung. Die Techniker beraten im Vorfeld, klären auf und führen gegebenfalls ein Messung durch. Zum Beispiel in Unternehmen die über eine hohe Anzahl von Druckern oder anderen relevanten Geräten verfügen. Auf der Homepage von IT-Service-Net findet der Interessierte weitere Informationen.Wer hilft?Das bundesweite IT-Service-Net dies ist eine Gruppierung von fast vierzig, bundesweit verteilten IT-Spezialisten. Der vor Ort Spezialist ist leicht zu finden über: www.it-service-net.de einfach die eigene PLZ eingeben und schon hat man den regionalen Partner gefunden. Um flächendeckend einsatzfähig zu sein integriert das Netz interessierte IT-Spezialisten in allen Regionen.IT-Service-Net/Schappach



Bildinformation: IT-Service-Net