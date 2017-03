Karibik Journalistenpreise vergeben

(fair-NEWS)

Bereits zum 14. Mal zeichnete die Caribbean Tourism Organization im Rahmen der diesjährigen Internationalen Tourismus Börse in Berlin (8. – 12. März) deutschsprachige Journalisten für hervorragende Arbeiten zum Thema Urlaub in der Karibik aus. Im Beisein zahlreicher Medien-Kolleginnen und -Kollegen sowie Vertretern karibischer Destinationen fand die Ehrung der Top-Platzierten im Funkturm-Restaurant, hoch über den Dächern der Hauptstadt statt.Gewinnerin im Segment „Magazine print/online“ wurde Manuela Imre mit ihrer Reportage über eine Fahrt durch den Westen Kubas. Die im Magazin abenteuer und reisen veröffentlichte Story glänzt als facettenreiches Portrait eines Landes, das sich langsam an die Moderne herantastet.Den zweiten Platz belegten Iris Kürschner und ihr Kollege Dieter Haas mit einer Reportage über eine Wanderung auf dem Waitubukuli Trail in Dominica, der 3. Platz ging an Vivan Pasquet, die ebenfalls mit einer Geschichte über Dominica („Dominica, die Andere“, veröffentlicht in Brigitte Woman) erfolgreich war.Bei den Zeitungen (print/online) landete Ursula Scheer (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung) ganz vorne. „Von der Stille verfolgt“, so der Titel des Siegerbeitrages in dieser Kategorie, fühlte sich die Autorin während ihres Aufenthaltes auf Antigua und Barbuda. Dabei lässt sie die vielbeworbenen 365 Strände der Zwillingsinseln links liegen, erobert auf einer Hiking-Tour Monk’s Hill und erlebt wildromantische Natur hautnah.Rang zwei gab es für Sven Schneider und seine in der Welt am Sonntag veröffentlichte Reportage über Jamaika („Jenseits von Disneyland“), Dritter wurde Jörg Peter Hermann (Rhein-Zeitung) mit seinen Erfahrungen über die schwimmenden Schweine auf den Exuma Cays, Bahamas.Unterstützt wurde der CTO Karibik Journalistenpreis von den Bahamas als Co-Gastgeber sowie durch Condor und den Couples Resorts.



Bildinformation: Die Preisträger inmitten von Vertretern karibischer Destinationen