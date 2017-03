Edle Stadtvilla für die ganze Familie

(fair-NEWS)

Hamburg. In Barmstedt, einem attraktiven Erholungsort etwa 30 Kilometer nördlich von Hamburg, haben Bauinteressierte am kommenden Wochenende die Möglichkeit, eine „Stadtvilla Lugana“ vor Übergabe an die Bauherren zu besichtigen. Vor Ort werden Fachberater alle Fragen rund ums Bauen beantworten.Der stilvolle Entwurf steht für Klarheit und Struktur. Ein zweigeschossiger Erker, Sprossenfenster und die abgewalmte Eingangsüberdachung auf Rundsäulen machen die Villa zum Blickfang. Das typisch norddeutsche Fassadenbild aus Klinkern im Erdgeschoss setzt sich von der Putzfassade des Obergeschosses ab und lockert das Gesamtbild.Mit über 160 Quadratmetern Wohnfläche steht auf zwei Vollgeschossen viel Platz zur Verfügung. Die Rohbauerhöhung im Erdgeschoss auf ca. 2,87 Meter lässt die Räume noch großzügiger wirken. Der individuell gestaltete Grundriss orientierte sich an den Wünschen der Bauherren und wurde von Roth-Massivhaus kostenfrei angepasst.Mittelpunkt des Familienlebens ist der Ess- und Wohnbereich im Erdgeschoss mit Erker zur Gartenseite. Eine offene Küche verspricht vergnügliche Abende im Kreis der Familie. Von der geräumigen Diele gehen Gästezimmer, Hauswirtschaftsraum und ein Gäste-WC mit Dusche ab.Über die gerade Treppe gelangen die Bewohner in den Rückzugsbereich: das Obergeschoss mit Galerie. Dort setzten die Planer in enger Abstimmung mit den Bauherren auf eine durchdachte Anordnung der Räume: zwei gleich große Kinder- und das elterliche Schlafzimmer. Eine Abstellkammer sorgt für Ordnung. Highlight ist das geräumige Familienbad mit Wanne und ebenerdiger Riesendusche.Für umweltschonende Energienutzung und niedrige Betriebskosten in dem KfW-Effizienzhaus 55 sorgt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Be- und Entlüftungsanlage. Elektrische Rollläden dienen als Sicht- und Schallschutz und sind zudem einbruchhemmend.Am 18. und 19. März steht jeweils zwischen 13 und 16 Uhr für Bauinteressierte in 25355 Barmstedt die Tür zur Stadtvilla „Lugana“ offen. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).



Bildinformation: Foto: Roth-Massivhaus