(fair-NEWS) Auf Auf https://fitness-wissenschaft.de werden verschiedenste Themen rund um Fitness, Training und Ernährung näher durchleuchtet. Beispielsweise werden unterschiedliche Ernährungs- und Diätformen oder diverse Aspekte der Trainingssteuerung analysiert und erklärt. Das dabei kein Halbwissen verbreitet wird, ist für den Autor Olaf Henning selbstverständlich. Olaf Henning ist Sportwissenschaftler und Personal Trainer ( www.henningpersonaltraining.de ). Jeder Artikel ist wissenschaftlich fundiert, aber verständlich geschrieben.

Bildinformation: Olaf Henning - Inhaber von Henning Personal Training

Henning Personal Training ist Anbieter von Personal Trainings in Potsdam, Berlin und Umgebung.



Olaf Henning ist der Inhaber des Unternehmens und Sportwissenschaftler. Sein sportwissenschaftliches Masterstudium (Diagnostik & Intervention) hat er an der Universität Magdeburg abgeschlossen. Den Bachelor (Sport & Leistung) hat er zuvor an der Deutschen Sporthochschule Köln erworben.



Olaf Henning ist außerdem Autor bei fitness-wissenschaft.de und Verfasser von "Untersuchungen zum Missbrauch von anabolen androgenen Steroiden".

«Fitness - Richtig erklärt!»

Beelitzer Str. 29
14558 Nuthetal
Deutschland
Telefon: 0163-7200083
Olaf Henning
Henning Personal Training