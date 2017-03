herCAREER: Mit FlixBus kostenfrei zur herCAREER

Pressemitteilung von messe.rocks GmbH

(fair-NEWS) Studentinnen und Absolventinnen reisen mit FlixBus kostenfrei zur Karrieremesse herCAREER nach München.



Die herCAREER ist das Jahresevent für alle Frauen, die ihre Karriere fest im Blick haben. Sie ist die einzige Karrieremesse, die alle Aspekte einer weiblichen und familiären Karriereplanung berücksichtigt. Studentinnen und Absolventinnen mit gültigem Studentenausweis bzw. Immatrikulationsnachweis reisen mit FlixBus sogar kostenfrei aus dem gesamten Bundesgebiet und auf Nachfrage auch aus dem Ausland zur Messe an.



Bei der dritten Auflage der herCAREER am 12. und 13. Oktober 2017 im MTC München erwartet Geschäftsführerin Natascha Hoffner über 4.000 Besucherinnen und Besucher - darunter viele Studierende. „Diese haben nun dank unseres neuen Sponsors FlixBus die Möglichkeit, kostenfrei zur herCAREER nach München und zurück nach Hause zu kommen.“



Auch FlixBus freut sich über die Zusammenarbeit mit der Karrieremesse: „Das Konzept hat uns von Anfang an überzeugt. Gerade weil wir Tech-Company und Mobilitätsunternehmen in einem sind, zwei klassischerweise männlich dominierte Branchen, ist es uns ein besonderes Anliegen, Diversity zu fördern. Um dies auszubauen, nutzen wir gerne die herCAREER. Mit dem Sponsoring möchten wir uns auch selbst als Arbeitgeber ganz klar positionieren“, sagt Dr. Matthias Hofmuth, Director HR bei FlixBus. FlixBus ist ein europaweiter Mobilitätsanbieter und eine Marke der FlixMobility Group. Seit 2013 bieten die grünen FlixBusse eine Alternative, um bequem, preiswert und ökologisch zu reisen. Das Startup hat innerhalb von vier Jahren Europas größtes Fernbusnetz etabliert.



Natascha Hoffner rät allen Studierenden, sich die Gelegenheit zum Besuch der herCAREER nicht entgehen zu lassen, schließlich würden sich hier nicht nur Arbeitgeber präsentieren, sondern sich darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten bieten, mit Role Models aus den Unternehmen in Kontakt zu kommen, Netzwerke zu erschließen und von den Tipps aus Human Resources rund um Bewerbungsstrategien zu profitieren. Die herCAREER setze auf neue Formate wie Job-Offer-Talks und fördere damit den Austausch zwischen Unternehmen und potenziellen Bewerberinnen. Hoffner: „Die Unternehmen machen hier Bewerberinnen Mut, sich auch auf Stellenausschreibungen zu bewerben, für die sie vielleicht noch nicht 100 Prozent der Anforderungen erfüllen.“



Die Besucherinnen und Besucher treffen bei der herCAREER aber nicht nur auf frauenfördernde Arbeitgeber bzw. Arbeitgeber, die Chancengleichheit leben, sondern auch auf Weiterbilder und Netzwerke und lernen Angebote für die Existenzgründung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie kennen.



Die Messe bietet zudem rund 60 Vorträge und Diskussionen, über 90 Karriere-MeetUps und Job-Offer-Talks sowie rund 40 Table Captains, die am Abend des ersten Messetages beim Netzwerkevent herCAREER@Night als Sparringspartner rund um die Karriereplanung zur Verfügung stehen. Die Teilnehmerinnen treffen hier auf hochkarätige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.







Um mit FlixBus zur herCAREER nach München und zurück zu kommen, registrieren sich Studentinnen und Absolventinnen zuerst unter



Über die herCAREER

Die Karrieremesse herCAREER ist die einzige Messe Deutschlands, die alle Aspekte einer weiblichen und familiären Karriereplanung berücksichtigt. Die Messe richtet sich an Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Hier stellen sich attraktive Arbeitgeber vor, die sich ausdrücklich für Chancengleichheit und Frauen im Management engagieren. Die zahlreichen Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu Weiterbildungsmöglichkeiten und rund um das Thema Existenzgründung machen die Messe einzigartig.

Die herCAREER spricht Frauen an, die gerade den Einstieg, Aufstieg oder Wiedereinstieg nach einer Elternzeit planen - ganz gleich, ob im Angestelltenverhältnis oder im Zuge einer Existenzgründung. Aber auch Männer, die sich dem Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf verpflichtet fühlen, sind willkommen.

Ergänzt wird die Messe durch das Netzwerk-Event herCAREER@Night: Dabei werden über 40 Table Captains aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erwartet. Sie haben die Patenschaft für einen Tisch übernommen und geben dabei den Teilnehmerinnen nicht nur wertvolle Tipps, sondern auch die Möglichkeit ihr berufliches Netzwerk zu erweitern. Viel wichtiger ist aber noch, dass sie bereit sind auf Augenhöhe zu diskutieren - eines der Credos der Messe.

Die nächste herCAREER findet am 12. und 13. Oktober 2017 mit rund 180 Ausstellern und Partnern, über 60 Vorträgen und Diskussionen, zwei Keynotes, über 90 Karriere-MeetUps und Job-Offer-Talks statt. Über 4.000 Besucher und Besucherinnen werden erwartet.

Weitere Informationen über die Karrieremesse für Frauen herCAREER gibt es unter www.her-career.com, über Twitter @her_CAREER_de, #herCAREER und Facebook her-CAREER sowie zur herCAREER@Night unter www.hercareer.com/atNight. Wer sich vorab online unter www.her-career.com/ticketshop registriert, spart gegenüber dem Ticketpreis an der Tageskasse 50 Prozent.

Über Natascha Hoffner

Die Gründerin Natascha Hoffner verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Messebranche. Sie war bereits ab dem Jahr 2000 Teil einer Neugründung in der Messebranche mit Sitz in Mannheim und maßgeblich am Auf- und Ausbau von Messen und Kongressen im In- und Ausland beteiligt, die als Leitveranstaltungen ihrer Branche etabliert wurden. In Spitzenzeiten war sie gemeinsam mit dem damaligen Gründer für bis zu 20 Messen und Kongresse jährlich und rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Für dieses Unternehmen, welches zuletzt zur Tochtergesellschaft der Deutschen Messe AG wurde, war sie über fünf Jahre als Geschäftsführerin tätig. Im April 2015 gründete sie die messe.rocks GmbH mit Sitz im Münchner Osten.

