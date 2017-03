Visum Vietnam bei Einreise

(fair-NEWS)

Das Visum bei Einreise für Vietnam ermöglicht seit einigen Wochen nunmehr auch wieder Reisen nach Vietnam mit Ankunft auf dem internationalen Flughafen von Cam Ranh im Zentrum des Landes. Dies wird vor allem jene Reisende in Entzücken versetzen, welche in Vietnam lediglich einen erholsamen Badeurlaub erleben möchten, da sich der Badeort Nha Trang, mit seinen sieben Kilometern Strand und tropischen Inseln nur 25 Kilometer südlich des Flughafens befindet. Doch auch in der Cam Ranh Bucht selbst gibt es wunderschöne Strände und Hotels, welche zu einem entspannten Strandurlaub einladen.Das Vietnam Visum bei Einreise wurde auf dem internationalen Flughafen von Nha Trang nicht mehr ausgestellt, nachdem der Ansturm an russischen Touristen, auf Grund der wirtschaftlichen Lage in Russland abrupt abbrach und Vietnam Airlines die Direktflüge zwischen Moskau und Cam Ranh einstellte. Nunmehr wurde der Flughafen neu belebt und wird von den Metropolen Asiens aus wieder direkt angeflogen.Derzeit (13.03.2017) betrifft dies folgende Verbindungen und Fluggesellschaften:Chengdu (China) – Cam Ranh: Vietnam AirlinesChongqing (China) – Cam Ranh: Air China / Sichuan AirlinesGuangzhou (China) – Cam Ranh: China Southern Airlines / Hainan AirlinesJinan (China) – Cam Ranh: Vietnam AirlinesKunming (China) – Cam Ranh: Lucky AirMacau (China) – Cam Ranh: Jetstar PacificNanning (China) – Cam Ranh: Vietnam AirlinesPeking (China) – Cam Ranh: Vietnam AirlinesSeoul (Südkorea) – Cam Ranh: Korean AirSeoul (Südkorea) – Cam Ranh: Delta Air LinesShanghai (China) – Cam Ranh: Vietnam AirlinesShenyang (China) – Cam Ranh: Vietnam AirlinesShenzhen (China) – Cam Ranh: Hainan AirlinesSiem Reap (Kambodscha) – Cam Ranh: Jetstar PacificTianjin (China) – Cam Ranh: Vietnam AirlinesWuhan (China) – Cam Ranh: Jetstar Pacific13.03.2017: Heiko Grimm - ITI-HOLIDAY



Bildinformation: internationaler Flughafen Cam Ranh – eingefangen von Minh | ©ITI-HOLIDAY