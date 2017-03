Wie wird man wieder glücklich im Leben

(fair-NEWS)

Vor allem, wenn uns etwas aus dem Gleichgewicht gebracht hat und wir uns wieder neu zurechtfinden müssen, verlässt uns schnell der Mut. Eine Trennung, der Verlust eines Menschen, ein Job, den wir nicht mögen, Streit und negative Gefühle, Depression und Burn-Out. Jeder von uns macht ab und an eine Phase im Leben durch, in der er sich wieder auf die Suche nach sich selbst machen muss.Wenn wir damit beginnen, uns aktiv mit uns selbst und unserem Leben zu beschäftigen, können wir schnell Erfolge sehen. Vor allem ein Selbstcoaching-Workshop verspricht schnelle Erfolge. Wir selbst kennen uns am Besten, wissen was wir für unser Glück brauchen, wenn wir uns selbst nur wieder finden. Mit einem Selbstcoaching werden wir authentischer, echter, klarer und fokussierter, bei allen Fragen, die das eigene Leben betreffen. So können wir bewusst die einzelnen Bereiche unseres Lebens ins Reine bringen. Der Schlüssel zu unserem Glück, unserer Zufriedenheit, unserem Sinn und unserer Lebensfreude. Wir müssen nur aktiv werden und uns selbst helfen.Selbstcoaching ist nicht schwer. Das Wochen-Programm von „Dein perfektes Jahr enthält eine einfache Aufgabe für jeden Tag. Alle Aufgaben sind einfach zu verstehen und ebenso einfach anzuwenden. Du bekommst klare Anleitungen und ausreichend Hintergrundwissen, um die Übungen zu absolvieren. Du musst dich für den Erfolg der Übungen nicht durch hunderte Buchseiten quälen und auch nicht tiefer in die Materie des Selbstcoachings einsteigen. Das Wichtigste ist, dass du aktiv wirst.Du wirst sehen: Positive Veränderungen ziehen noch mehr Positives nach sich. Das Coachingprogramm sorgt auch für mehr Abwechslung in deinem Alltag. Hier können schon kleine Veränderungen viel bewegen und dich zufriedener und ausgeglichener machen. Lass dich darauf ein und du wirst schnell Erfolge sehen.Die erste Woche von Dein perfektes Jahr ist gratis. Sie kann kostenlos und unverbindlich heruntergeladen werden. Eine Teilnahme ist stets freiwillig und kann wochenweise gebucht werden für nur 7 Euro pro Woche (1€ pro Tag)! Der Wochen-Workshop wird dir als hochwertige PDF zur Verfügung gestellt. Du kannst die einzelnen Workshop Wochen ausdrucken oder sie am PC, auf dem Tablet oder deinem Handy unterwegs nutzen.Es gibt übrigens auch eine Geld-zurück-Garantie: Teste Dein perfektes Jahr in aller Ruhe und probiere die Lektionen aus. Solltest du innerhalb eines halben Jahres KEINE positive Veränderung in deinem Leben erfahren, schreibe mir eine E-Mail und du bekommst dein Geld von mir zurück. Ich glaube fest an dieses Programm und daran, dass es dir hilft, zufriedener und glücklicher zu werden.



Bildinformation: Dein perfektes Jahr - Selbstcoaching Workshop Online