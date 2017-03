Kein Scherz im März: Getränkelieferservice A&O in vielen Bezirken mit Lieferung am Bestelltag

(fair-NEWS)

Der schnelle Getränkelieferservice Berlin von A&O Getränke ist jetzt noch schneller. In einigen Berliner Bezirken liefern die freundlichen Lieferfahrer am Bestelltag. Das ist Express Lieferung oder Same Day Delivery.Der Premium Lieferservice vom großen Berliner Getränkelieferservice A&O Getränke war schon immer bequem und angenehm. Nun wird der Service noch besser, entspannter und schneller.Denn der Getränke-Lieferservice liefert in einigen Berliner Bezirken auch am Bestelltag — wenn das gewünscht wird. Dieser Service heißt Express Service oder Same Day Delivery. Perfekt für alle, die ganz schnell Getränke & Co brauchen.Der Express Service ist ganz einfach nutzbar. Einfach ins Internet gehen und Online-Shop von A&O Getränke www.ao-getraenke.de besuchen. Es öffnet sich ein Shop mit sehr vielen Möglichkeiten.Denn: A&O Getränke hat mittlerweile über 2000 Lieferartikel auf Lager: Getränke, Kaffee, Tee, Bier, Saft, Wein, Sekt, Hygiene Artikel, Kopier Papier, Mineralwasser in Glasflaschen, Snacks und vieles mehr.Alle Artikel sind in übersichtlichen Rubriken einsortiert. Außerdem gibt es attraktive Sonderangebote und zeitlich begrenzte Deals für Sparfüchse. Es lohnt sich also, ein bisschen herumzustöbern.Hat man alle gewünschten Lieferartikel im Warenkorb, kann man sich für einen Liefertermin entscheiden. An dieser Stelle wird auch angezeigt, ob Express Lieferung bzw. Same Day Delivery möglich ist.Diese schnellste Liefermöglichkeit gibt es zum Beispiel in Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Mitte und einigen anderen Bezirken. Wenn möglich, also einfach auswählen.Ansonsten kann die Lieferung gleich am nächsten Werktag erfolgen — also z.B. von Montag auf Dienstag und von Donnerstag auf Freitag. Wer freitags bestellt, wird am folgenden Montag beliefert.Am gewünschten Liefertermin kommen die freundlichen A&O Lieferfahrer in ihren picobello Uniformen vorbei und liefern die bestellten Artikel in der gewünschten Menge ab.Und wenn die Bestellsumme 75 Euro überschreitet, bringen sie noch die süße Überraschung von A&O Getränke mit — eine leckere Süßigkeit aus gutem Hause. Das Team von A&O Getränke wünscht weiterhin einen schönen März.