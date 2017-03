„Flasche leer. Konto voll!“: VITA COLA kürt einen Cent-Millionär

(fair-NEWS)

In ihrer Consumer Promotion 2017 macht VITA COLA einen Teilnehmer zum Cent-Millionär. Fünf Millionen VITA COLA-Flaschen mit Codes für eine Onlineverlosung werden dafür im Handel sein. Am PoS gibt es zudem Einkaufsgutscheine zu gewinnen.Schmalkalden/Lichtenau, 15. März 2017. „Flasche leer. Konto voll!“ bringt VITA COLA das Motto ihrer Consumer Promotion 2017 auf den Punkt: 1.000.000 Cent (= 10.000 Euro) stehen in einer Onlineverlosung als Hauptgewinn für einen zukünftigen Cent-Millionär bereit.Ab dem 18. April 2017 werden dafür fünf Millionen 1,0 l PET-Mehrwegflaschen der Sorten VITA COLA Original und VITA COLA Pur mit Flaschencodes im Handel sein. Wer diese Codes bis zum 25. Juni 2017 unter www.seid-tatendurstig.de eingibt, erhält für jeden Code sofort ein virtuelles Rubbellos. Das lässt sich per Mauscursor am Computer oder mit dem Finger auf dem Smartphone freirubbeln und verrät, ob man a) bei der Auslosung des Hauptgewinns dabei ist, b) einen Sofortgewinn erhält (50 x 10.000 Cent = 50 x 100 Euro) oder c) eine Niete gezogen hat.Im Handel verlost VITA COLA im Aktionszeitraum über Gewinnspielkarten und Handzettelwerbung zusätzlich 900 Einkaufsgutscheine à 100 Euro.Kommunikativ wird die Aktion „Flasche leer. Konto voll!“ mit Großflächenplakaten, Megalights, Infoscreenspots, CityCards, Funkspots sowie zielgruppenaffiner Onlinewerbung begleitet: mit Funkspots auf reichweitenstarken Webradiosendern, mit Online- und Mobile-Display-Ads sowie Pre-Roll-Spots auf Videoportalen. Am PoS werben Aktionsdisplays mit den Gewinnspielkarten sowie Handzettelanzeigen für die Verlosungen im jeweiligen Markt.VITA COLA ist eine Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus Schmalkalden (Thüringen), einem Unternehmen der HassiaGruppe, mit 144 Mitarbeitern inklusive 11 Azubis. Zusätzlich füllen zwei Hassia-Töchter in Lichtenau (Sachsen) und Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern) VITA COLA ab. Unter der Dachmarke VITA COLA sind vier Colasorten, ein Cola-Orangen-Mix und fünf Limonaden erhältlich.



Bildinformation: Foto: Vita Cola