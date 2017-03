Mit dem Oster-Arrangement des schlossgut gross schwansee unvergessliche Osterfeiertage in traumhaft idyllischer Kulisse erleben

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017Mit Entschleunigung und Abenteuern während der Osterfeiertage können direkt an der Ostsee im schlossgut gross schwansee in diesem Jahr inspirierende Ostertage erlebt werden. Im Zeitraum vom 14. bis 17. April 2017 bietet das schlossgut gross schwansee ein exklusives Oster-Arrangement an, das neben drei Übernachtungen, auch ein umfangreiches Programm ab 523 € pro Person bereithält. Egal, ob in einem modernen Doppelzimmer oder einer luxuriösen Suite, nach den Feiertagen verlässt man das schlossgut gross schwansee ausgeglichen und energiegeladen!Das Oster-Arrangement bietet viele liebevoll durchdachte Programmpunkte. Am Abend des Karfreitag wartet das erste Highlight auf die Gäste: Eine abenteuerliche Fackelwanderung durch die malerische Natur der Umgebung um das schlossgut gross schwansee. Im Anschluss hält der neue Küchenchef Alexander Prüß ein maritimes Fischbuffet im schlossgut gross schwansee bereit - direkt aus der Ostsee und frisch serviert!Der Samstagabend am Osterwochenende gehört traditionell dem Osterfeuer. Auch im schlossgut gross schwansee wird dieser Brauch jedes Jahr zelebriert. Die Gäste können, wie in Kindheitstagen, Stockbrot backen während man in der norddeutschen Idylle gemeinsam am Feuer sitzt und der Lagerfeuermusik lauscht. Der hektische Alltag gerät so in weite Ferne.Der Ostersonntag startet mit einem reichhaltigen Brunch bevor es an die Ostereiersuche geht. Groß und Klein suchen gemeinsam auf dem weitläufigen Parkgelände des schlossgut gross schwansee nach süßen Überraschungen und erkunden dabei die malerische Umgebung. Der Rest des Tages wird mit geselligen Boule und Crocket Partien verbracht. Für den besonderen Erholungsfaktor steht der großzügige Wellnessbereich zur Verfügung, in dem man sich verwöhnen lassen und die Seele entspannen kann.Das besondere Highlight für alle kulinarischen Genießer ist das 3-Gang-Menü oder Buffet am Samstag und Ostersonntag. Alexander Prüß, Küchenchef des schlossgut gross schwansee kocht mit erlesenen saisonalen Zutaten und stellt mit exzellenter Qualität und gekonnten Handgriffen sicher, dass seine Gäste ein kulinarisches Erlebnis der besonderen Art erfahren.Wer also ein einzigartiges Osterwochenende im schlossgut gross schwansee verleben möchte, kann sich jetzt unter www.schwansee.de über das Oster-Arrangement informieren und direkt buchen!Weitere Informationen, Preise und Termine gibt es unter www.schwansee.de Das schlossgut gross schwansee liegt vor den Toren Lübecks und bietet seinen Gästen einen exklusiven Lifestyle direkt an der Ostsee. Das Herzstück des Schlossguts bildet das klassizistische Gutsgebäude aus dem Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das lichtdurchflutete Parkgebäude des Hotels und den zu einer modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes. Insgesamt verfügt das Hotel schlossgut gross schwansee über 63 Hotelzimmer und Suiten. 10 luxuriös und individuell eingerichtete Zimmer befinden sich im Schloss und 53 lifestylige Zimmer und Suiten im neu errichteten Parkgebäude. Das hoteleigene Schlossrestaurant 1745 verwöhnt die Gäste mit einer französisch-leidenschaftlichen Fine-Dining-Küche mit regionaler Note. Am Abend steht den Gästen die hoteleigene Dornier Bar mit über 100 verschiedenen Drinks, Cocktails, ausgewählten Weinen und Champagner zur Verfügung.Weitere Informationen finden Sie unter www.schwansee.de