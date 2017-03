Internationale Großbank realisiert neuartige Kreditkarten-Funktionen mit Mobile Capture von Kofax

(fair-NEWS)

Frankfurt, 15. März 2017 – Kofax, ein führender Anbieter innovativer Lösungen zur Vereinfachung der geschäftskritischen ‚First Mile‘, gab bekannt, dass eine der weltweit 10 größten Banken unter Verwendung des Kofax Mobile Credit and Debit Card Framework und der Kofax Mobile Capture Plattform eine mobile Applikation realisiert hat, mit der die Kunden neue Kreditkarten durch einfaches Abfotografieren freischalten können.Mit der neuen mobilen App können die Kunden jetzt eine neu ausgestellte Kreditkarte (mit oder ohne Prägung) freischalten, indem sie die Karte mit dem Mobiltelefon abfotografieren. Die Kontonummer und die Gültigkeitsdauer der Kreditkarte werden dann von der App automatisch erkannt und für die schnelle Freischaltung verwendet.Diese Funktion macht den Freischaltungsvorgang für die Kunden wesentlich einfacher und komfortabler und verkürzt die Wartezeit, bis die Karte eingesetzt und zum Bezahlen verwendet werden kann.Das Kofax Mobile Credit and Debit Card Framework ermöglicht es Banken, diese Funktionen in ihre mobilen Apps zu integrieren und es damit ihren Kunden zu erleichtern, Zahlungen zu veranlassen, ihr Konto auszugleichen und ein neues Konto zu eröffnen.Mit Hilfe der Kofax Mobile Capture Plattform können Unternehmen mobile Apps realisieren, die Erfassungs- und Prozessmanagement-Funktionen integrieren, um informationsintensive Kundenkontakte zu optimieren und erweiterte Selbstbedienungsfunktionen anzubieten. Hierdurch werden mobile Geräte zu Informationserfassungsgeräten, die den Kunden besser einbeziehen, wo und wann immer dies erforderlich ist. Die Kofax Mobile Capture Plattform erlaubt es Unternehmen, die Kundenbetreuung zu verbessern und Transaktionen zu beschleunigen; letztendlich führt dies zu höheren Umsätzen und einer verbesserten Kundentreue.Kofax Mobile Capture Plattform ist die branchenweit einzige Software-Plattform, die es Banken ermöglicht, eigene mobile Erfassungslösungen zu erstellen, einzuführen und zu pflegen.„Die Konto-Freischaltung ist ein wichtiger Schritt beim Onboarding neuer Kreditkarten-Kunden“, sagte Reynolds C. Bish, Chief Executive Officer von Kofax. „Der Einsatz der mobilen Erfassungsfunktionen von Kofax ermöglicht die digitale Transformation der Kreditkarten-Freischaltung durch die Bank und unterstützt ein schnelles, einfaches, reibungsloses und damit besseres Benutzererlebnis mit sofortiger Freischaltung der Kreditkarte.“Weitere InformationenHier finden Sie eine Demo der Kofax Mobile Capture PlattformDatenblatt: Kofax Mobile Credit and Debit Card Framework



Bildinformation: Kofax