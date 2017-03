(fair-NEWS)

Das Motto des e-Trainer-Kongresses 2017 lautet: "Schritte ins E-Learning - Anreizen! Anspornen! Anleiten!"Und dass genau dort vonseiten Unternehmen, Weiterbildungsanbietern, Coachs und Trainern Antworten gesucht werden, zeigen die bisherigen Anmeldezahlen.Digital Samba SL mit OnSync und die TriCAT GmbH ermöglichen in virtuellen 2D und 3D Räumen digitale Themen und digitales Lernen direkt zu erleben.„Neue Formate benötigen in der Regel 3-5 Jahre und der e-Trainer-Kongress kann bereits im zweiten Jahr nach jetzigem Stand auf eine Steigerung von über 30 % bei den Anmeldungen schauen. Und zwar aus dem gesamten D-A-CH Raum. Das zeigt uns, wie reif die Zeit und auch der Bedarf für solche Formate ist.“, so Anja Röck, die Gastgeberin des e-Trainer-Kongresses. „Dabei bleibt es spannend, denn die heiße Anmeldephase ist noch gar nicht erreicht.“Der rein online – über das Internet – stattfindende Kongress bietet Weiterbildung in 2D und 3D virtuellen Räumen, informativen und interaktiven Austausch, sowie Netzwerken für Unternehmen, Personaler, Weiterbildungsanbieter, e-Trainer, Online-Dozenten und Coaches.Unter den Begriffen „Software & Tun“, „Gut Miteinander“ und „Recht & Links“ werden Teilnehmende „Kommunikativ“, „Agil & Mobil“ und sicher auch „Ungewöhnlich aktiv“ im Austausch sein, wenn im E-Learning gezaubert wird.Den ersten Kongresstag ergänzt eine virtuelle Abendveranstaltung. Zu Aufstellungstechniken im Coaching-Szenario und Best Practice treffen sich die Teilnehmer in den Show-/Meetingräumen der 3D Lernwelten von TriCAT Spaces.Anmeldungen zum e-Trainer-Kongress sind bis zum 29. März. 2017 möglich.Weitere Informationen sind zu finden unter:Allgemeine Informationen: www.e-trainer-kongress.de Presseinformationen für 2017: www.e-trainer-kongress.de/presse



Bildinformation: Digitales Format des e-Trainer-Kongresses verzeichnet steigendes Interesse