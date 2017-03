Premiere eines außergewöhnlichen Wahnsinnsromans am Indiebookday

(fair-NEWS)

Am Samstag, den 18. März 2017 lädt der Berliner Indie-Verlag Periplaneta zur Buchpremiere von ‚Lämmels Syndrom oder Die fünf Dimensionen der Wahrheit‘. Die Autoren Pit Pikus und Mark Uriona lesen szenische Episoden aus ihrem Roman um einen folgenreichen Pakt zwischen zwei ungleichen Männern. Der Book-Release und die anschließende Party finden im verlagseigenen Literaturcafé (Bornholmer Straße 81a, 10439 Berlin-Prenzlauer Berg) statt. Ab 20 Uhr geht es los, der Eintritt ist frei.Inhalt:Lämmel, Haushaltswarenvertreter mit Doktortitel, entdeckt eine neue Fähigkeit an sich: Er kann durch Dinge sehen. In einer Feldstudie untersucht er diese neue Eigenschaft und nennt sie kurzerhand "Das Syndrom". Doch als wäre dieser übermenschliche Sehsinn noch nicht genug der Aufregung, meldet sich plötzlich auch noch ein ominöser Dom Alfonso per Telefon. Der lebt unter der Bodenleiste in Lämmels Küche und ernährt sich von den Krümeln. Und er droht mit Krieg, sollte die Krümelversorgung abebben.Dr. Arno Lämmels bisher stabiles Leben gerät ins Wanken und die Wahrheit entlarvt sich immer mehr als relatives Konstrukt …#Indiebookday:Am 18. März 2017 ist es wieder soweit: Schon zum fünften Mal feiern wir in Deutschland den Indiebookday, einen Feiertag zu Ehren all der großartigen Bücher, welche in unabhängigen Verlagen veröffentlicht werden. 2013 initiierte die Aktion der mairisch Verlag in Anlehnung an den "Record Store Day". Anfangs nur im deutschsprachigen Raum gestartet erfreut sich der bibliophile Feiertag mittlerweile internationaler Beliebtheit.



Bildinformation: Periplaneta