DMSFACTORY auf der CeBIT 2017 als Partner von M-Files

(fair-NEWS) Auf der CeBIT 2017 ist die DMSFACTORY wie in den Vorjahren am Stand der M-Files Cooperation (Stand D19, Halle 3) vertreten. „The Future of ECM“, so lautet das diesjährige Messemotto von M-Files. Präsentiert werden metadatenbasierte ECM-Lösungsansätze und wie diese das Informationsmanagement der Zukunft verändern. Als zertifizierter Partner mit tiefem M-Files-Know-how realisiert die DMSFACTORY erfolgreich Projekte auf der Basis von M-Files und informiert darüber auf der CeBIT.



Die DMSFACTORY ist seit 2014 Partner der finnischen M-Files Corporation – seit 2016 mit Gold-Status – und setzt die erfolgreiche CeBIT-Teilnahme der letzten Jahre am Partnerstand in 2017 fort. Als IT-Lösungsanbieter für Geschäftsprozessmanagement entwickelt sie ihre Lösungen auf Basis der ECM-Technologie von M-Files. So entstehen individuelle Dokumentarchitekturen für jeden Einsatzzweck.



Das Marktforschungsunternehmen Gartner hat einzig M-Files als Visionär im "ECM Magic Quadrant" eingestuft. Das Konzept der Finnen: Daten werden nicht nach ihrem Speicherort gesucht, sondern nach ihrem Inhalt. Die Software verwaltet Informationsobjekte also mit ihren Metadaten, anstatt sie ordnerbasiert abzulegen. Das erleichtert das Verwalten, Sichern und Teilen von Informationen und sorgt für höhere Effizienz im Unternehmen. Informationsinseln werden abgelöst, die Redundanz von Daten reduziert sich massiv. Durch seine intuitive Bedienbarkeit lässt sich das System schnell einführen und garantiert eine hohe Benutzerakzeptanz.