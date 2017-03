Barbados baut Präsenz auf deutschem Reisemarkt wieder aus

(fair-NEWS)

Frankfurt, 15. März 2017. In diesem Jahr präsentierte sich Barbados erstmals mit 16 Partnern von der Insel auf der Internationalen Tourismus Börse ITB Berlin und informierte die Besucher über die touristischen Entwicklungen, Neuigkeiten und Ziele der östlichsten Karibikinsel der Kleinen Antillen. Richard Sealy, Minister für Tourismus und Internationalen Transport, von Barbados erläuterte im Rahmen einer Pressekonferenz am 9. März 2017 das zentrale Ziel der Barbados Tourism Marketing Inc.: Die Steigerung des Anteils deutscher Touristen auf Barbados.Im Jahr 2016 reisten insgesamt 632.000 Besucher, darunter rund 12.000 Deutsche auf die Karibikinsel. Den im Verhältnis geringen Anteil deutscher Touristen nimmt Sealy zum Anlass künftig stärker im deutschen Markt zu kommunizieren. „Wir wollen mehr deutsche Urlauber auf Barbados begrüßen. Der Markt ist für uns sehr wichtig.“, sagte Sealy, Die Karibikinsel hat daher bereits letztes Jahr begonnen, ihre Präsenz auf dem deutschen Markt wieder auszubauen und die Zusammenarbeit mit deutschen Reiseveranstaltern zu stärken – so wurde die Europa-Zentrale vom Barbados Tourism Marketing nach München verlegt. Von der bayerischen Landeshauptstadt aus entwickelt und koordiniert seitdem Anita Nightingale als Europa-Direktorin die Gestaltung und Umsetzung geeigneter Marketingstrategien zur Entwicklung und Förderung des Tourismus.Zu den Maßnahmen zählt auch der Ausbau der Direktflugverbindungen. Bereits seit November 2016 fliegt die deutsche Fluggesellschaft Condor ergänzend zu ihren bestehenden Frankfurt-Flügen eine dritte Frequenz ab München. Der „Bridgetown Airport Grantley Adams International Aiport“ auf Barbados verfügt bereits über neue Pisten, das Terminal soll in Zukunft erweitert werden. Auch die Kreuzfahrtanbieter TUI Cruises und AIDA steuern bis mindestens 2018/2019 die Hauptstadt Bridgetown als Abfahrthafen an.Für 2017 liegt darüber hinaus ein Fokus auf einer verstärkten Kooperation mit deutschen Reiseveranstaltern für die Promotion der Insel, die neben traumhaften Sandstränden auch mit Gourmetküche sowie einem reichen Sportangebot lockt.



Bildinformation: Barbados baut Präsenz auf deutschem Reisemarkt wieder aus