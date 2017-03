3. MünchnerStiftungsFrühling vom 24. bis 30. März

Pressemitteilung von M�nchner Kultur GmbH

Informieren - Vernetzen - Mitmachen

(fair-NEWS) München geht stiften. Beim dritten MünchnerStiftungsFrühling können Bürger entdecken, wo überall in München Stiftungen Gutes ermöglichen.



Sei es Bildung oder Soziales, Kunst oder Kultur, Wissenschaft, Gesundheit oder Sport, Umwelt oder Internationales – Stiftungen betreffen den Alltag jedes Einzelnen, und doch wissen viele immer noch wenig darüber.



Was genau macht eine Stiftung eigentlich? Mit welchen Themen befasst sie sich, und wo kann ich mich einbringen? Wie gründet man eine Stiftung? Macht Zustiften Sinn? Diesen und anderen Fragen wird der MünchnerStiftungsFrühling auf den Grund gehen und lädt die Bürger dazu ein, die Stiftungen mit Sitz oder Aktivitäten in München genauer kennenzulernen und so die Vielfalt der Stiftungslandschaft zu entdecken.



Die HypoVereinsbank als Hauptsponsor in Kooperation mit Rödl & Partner unterstützt ein Programm, bei dem sich über 130 Stiftungen und stiftungsnahe Partner dem Publikum präsentieren und dabei Rede und Antwort stehen. Sowohl die Landeshauptstadt München mit OB Reiter als Schirmherren als auch der Freistaat Bayern mit Sozialministerin Emilia Müller fördern die Publikumsveranstaltung.



Die Veranstaltungswoche startet mit einem zentralen Auftakt in der BMW Welt am Freitag 24. und Samstag 25. März: Dort können sich die Besucher beim StiftungsForum an den Marktständen über aktuelle Projekte informieren und direkt mit den Stiftungsmitarbeitern in Dialog treten. Auf der Musikbühne zeigen geförderte Nachwuchsbands ihr Können, die HypoVereinsbank lädt gemeinsam mit Rödl & Partner zu einem Theaterstück der anderen Art ein und zeigt, wie ein Unternehmer eine Stiftung gründet. Auf Kinder und Jugendliche warten zahlreiche Mitmachaktionen: Ob Origami-Workshop, Bauchredner, Schach-Jogging oder Dribbelparcours – vertreten ist die ganze Bandbreite der praktischen Stiftungsarbeit. Auch Inhalte rund ums Thema Stiftungsmanagement sind vertreten. In Diskussionsrunden, Workshops, Vorträgen und bei anderen Veranstaltungen bleibt Zeit, Themen zu vertiefen.



Wer darüber hinaus daran interessiert ist, die Projekte vor Ort kennenzulernen, kann das an den Folgetagen (26.-30. März) beim dezentralen Programm in ganz München und Umgebung tun: Hier öffnen die Stiftungen ihre Pforten, laden dazu ein, geförderte Projekte hautnah zu erleben.



Wie wäre es beispielsweise mit einem Tag der offenen Türe auf Gut Dietlhofen bei der Peter Maffay Stiftung, einem Blick hinter die Kulissen der Theaterakademie August Everding, einer Führung durch das Ludwig Thoma Haus am Tegernsee, einer Lesung zum Satiriker Robert Gernhardt im Literaturhaus oder einem Backkurs mit



Kuchentratsch-Omas und der BMW Stiftung Herbert Quandt? Wer sich für solidarische Landwirtschaft interessiert, dem sei ein Ausflug zum Kartoffelkombinat empfohlen. Klassikfans dürfen sich auf ein Konzert der Mark Lothar-Stiftung in der Hochschule für Musik und Theater freuen, auch ein Lithografie-Workshop für Groß und Klein steht mit auf dem Programm (Münchner Künstlerhaus-Stiftung), uvm. München geht stiften. Beim dritten MünchnerStiftungsFrühling können Bürger entdecken, wo überall in München Stiftungen Gutes ermöglichen.Sei es Bildung oder Soziales, Kunst oder Kultur, Wissenschaft, Gesundheit oder Sport, Umwelt oder Internationales – Stiftungen betreffen den Alltag jedes Einzelnen, und doch wissen viele immer noch wenig darüber.Was genau macht eine Stiftung eigentlich? Mit welchen Themen befasst sie sich, und wo kann ich mich einbringen? Wie gründet man eine Stiftung? Macht Zustiften Sinn? Diesen und anderen Fragen wird der MünchnerStiftungsFrühling auf den Grund gehen und lädt die Bürger dazu ein, die Stiftungen mit Sitz oder Aktivitäten in München genauer kennenzulernen und so die Vielfalt der Stiftungslandschaft zu entdecken.Die HypoVereinsbank als Hauptsponsor in Kooperation mit Rödl & Partner unterstützt ein Programm, bei dem sich über 130 Stiftungen und stiftungsnahe Partner dem Publikum präsentieren und dabei Rede und Antwort stehen. Sowohl die Landeshauptstadt München mit OB Reiter als Schirmherren als auch der Freistaat Bayern mit Sozialministerin Emilia Müller fördern die Publikumsveranstaltung.Die Veranstaltungswoche startet mit einem zentralen Auftakt in der BMW Welt am Freitag 24. und Samstag 25. März: Dort können sich die Besucher beim StiftungsForum an den Marktständen über aktuelle Projekte informieren und direkt mit den Stiftungsmitarbeitern in Dialog treten. Auf der Musikbühne zeigen geförderte Nachwuchsbands ihr Können, die HypoVereinsbank lädt gemeinsam mit Rödl & Partner zu einem Theaterstück der anderen Art ein und zeigt, wie ein Unternehmer eine Stiftung gründet. Auf Kinder und Jugendliche warten zahlreiche Mitmachaktionen: Ob Origami-Workshop, Bauchredner, Schach-Jogging oder Dribbelparcours – vertreten ist die ganze Bandbreite der praktischen Stiftungsarbeit. Auch Inhalte rund ums Thema Stiftungsmanagement sind vertreten. In Diskussionsrunden, Workshops, Vorträgen und bei anderen Veranstaltungen bleibt Zeit, Themen zu vertiefen.Wer darüber hinaus daran interessiert ist, die Projekte vor Ort kennenzulernen, kann das an den Folgetagen (26.-30. März) beim dezentralen Programm in ganz München und Umgebung tun: Hier öffnen die Stiftungen ihre Pforten, laden dazu ein, geförderte Projekte hautnah zu erleben.Wie wäre es beispielsweise mit einem Tag der offenen Türe auf Gut Dietlhofen bei der Peter Maffay Stiftung, einem Blick hinter die Kulissen der Theaterakademie August Everding, einer Führung durch das Ludwig Thoma Haus am Tegernsee, einer Lesung zum Satiriker Robert Gernhardt im Literaturhaus oder einem Backkurs mitKuchentratsch-Omas und der BMW Stiftung Herbert Quandt? Wer sich für solidarische Landwirtschaft interessiert, dem sei ein Ausflug zum Kartoffelkombinat empfohlen. Klassikfans dürfen sich auf ein Konzert der Mark Lothar-Stiftung in der Hochschule für Musik und Theater freuen, auch ein Lithografie-Workshop für Groß und Klein steht mit auf dem Programm (Münchner Künstlerhaus-Stiftung), uvm.

Bildinformation: Veranstalter

Wir unterst�tzen Sie gerne bei Ihren Projekten im Kultur- und Wissenschaftsbereich mit unserem Fachwissen, unserer regionalen Kompetenz, unseren Kontakten und unserem Engagement.

Die Kernkompetenz der M�nchner Kultur GmbH liegt in der Planung, Umsetzung und Organisation von Veranstaltungen und Projekten im Bereich Kunst, Kultur, Politik und Wissenschaft. Unsere Leistungen umfassen sowohl eigene Veranstaltungen als auch Dienstleistungen f�r andere Veranstalter. Unsere Arbeit besteht aus dem Aufbau und der Pflege eines Netzwerks verschiedenster Institutionen (z.B. Museen, Kirchen, Gastronomie, Konzerth�user, Verlage und Sponsoren). Die Hauptzielsetzung ist es, den Menschen auf innovative und unterhaltsame Weise Kunst, Kultur, Politik und Wissenschaft im besonderen Rahmen zu pr�sentieren um so ein breites Publikum f�r anspruchsvolle Inhalte zu begeistern.

Die prominentesten eigenen Veranstaltungen sind Die Lange Nacht der M�nchner Museen und Die Lange Nacht der Musik. Diese Gro�ereignisse begeistern jeweils zehntausende Besucher im Gro�raum M�nchen und erregen auch weit dar�ber hinaus Aufmerksamkeit und Interesse.

In der Region N�rnberg agiert zudem die Schwesterfirma der M�nchner Kultur GmbH, die Kulturidee GmbH, unter gleicher Gesch�ftsf�hrung und veranstaltet dort seit 2003 Die Lange Nacht der Wissenschaften. Seit 2007 wird auch von der Kulturidee GmbH der j�hrlich stattfindende Wissenschaftstag der Europ�ischen Metropolregion N�rnberg als Projektb�ro organisiert.

Im Jahr des 850. Stadtgeburtstags engagierte sich die M�nchner Kultur GmbH in der Konzeption und der Umsetzung einer Teilveranstaltung des Altstadtringfestes am 19./20. Juli 2008. Die Sportmeile begeisterte durch die dynamische Pr�sentation bekannterer und weniger bekannter Sportarten rund 50.000 Besucher. Hier war vor allem der Erfahrungsschatz aus der Organisation und Umsetzung der durch die M�nchner Kultur GmbH veranstalteten Langen Nacht des Sports im Jahr 2006 von Vorteil.

Im November 2008 veranstaltete die M�nchner Kultur GmbH zum zweiten Mal in Kooperation mit Bayern 4 Klassik und BMW Die Lounge am Lenbachplatz. Nach dem gro�en Erfolg der ersten Veranstaltung im Rahmen der Langen Nacht der Musik vom Mai 2008 geht Die Lounge am Lenbachplatz im Rahmen der Langen Nacht der Musik am 23.Mai 2009 nun bereits in die dritte Runde. Eine Fortsetzung der erfolgreichen Reihe gibt es dann bereits am Samstag, 7. November 2009.

Die bei diesen Aktivit�ten gewonnen Erfahrungen der M�nchner Kultur GmbH wurden und werden von anderen Veranstaltern gerne konsultiert. So war und ist die M�nchner Kultur GmbH als Dienstleister f�r Veranstaltungen, wie den Wissenschaftstag der Technischen Universit�t M�nchen oder die M�nchner Wissenschaftstage t�tig und mit ihrer �ffentlichkeitsarbeit und Werbung f�r die gro�e Resonanz und Zustimmung in der �ffentlichkeit ma�geblich verantwortlich.

Ein weiteres Gesch�ftsfeld sind diverse Verlagst�tigkeiten. Die hochwertigen Magazine DelikatEssen und LebensWeise werden durch die M�nchner Kultur GmbH produziert und vertrieben. Dar�ber hinaus ist die Firma auch in diesem Bereich als Dienstleister t�tig und produzierte zum Beispiel die Infobrosch�re Shopover M�nchen. Auf Initiative des Bayerischen Hotel- und Gastst�tten Verbandes e.V. (BHG) und mit Unterst�tzung des Tourismusamtes M�nchen erstellte die M�nchner Kultur GmbH den neuen Ausgehf�hrer Nightlife - Nachtleben in M�nchen - eine informative Brosch�re f�r das touristische Marketing.

Diese Pressemitteilung wurde über das Pressboard von fair-NEWS veröffentlicht.

«3. MünchnerStiftungsFrühling vom 24. bis 30. März»

Giselastra�e 480802 M�nchenDeutschlandTelefon: 089.306100-41Presse- und �ffentlichkeitsarbeitgleich wie obenPermanenter Link zur Pressemitteilung