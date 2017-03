„Kneipe statt Hörsaal“ zurück in Bremen

(fair-NEWS) Raus aus dem Hörsaal und rein in die Kneipe: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Herbst, lädt die FOM Hochschule in Bremen am kommenden Mittwoch zum zweiten Mal zu der Veranstaltungsreihe ein. Studierende und Dozenten tauschen die Seminarräume an der Linzer Straße gegen den Hegarty’s Irish Pub im Ostertor.



Den Anfang macht Jörg Hammermeister, Marketingmanager bei CEWE Color, mit seinem Vortrag „Babymarketing – Optimierung des Alltags aus Sicht eines Vaters mit betriebswirtschaftlichen Methoden“. Bei einem kühlen Irish Stout wird sich Hammermeister auf unterhaltsame Art den vielen Herausforderungen bei der Planung des „Führungsnachwuches“ nähern. Im Fokus stehen die Krippenauswahl mit dem Scoring-Modell, die Geburt als perfektes Event und die emotionalsten Foto-Erlebnisse für die Familie.



„Mit dem Ortswechsel wird in lockerer Atmosphäre der Blickwinkel auf alltägliche Themen verändert. Außerdem können wir unsere Inhalte so auch Nicht-Studierenden zugänglich machen“, erklärt FOM Geschäftsleiter Dr. Marc Förster. Die kostenlose Veranstaltung ist für alle Interessierten geöffnet, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Termine folgen.



Kompakt:

„Kneipe statt Hörsaal“ mit Jörg Hammermeister: 22. März 2017, 18 Uhr

Hegarty’s Irish Pub, Ostertorsteinweg 80, 28203 Bremen.