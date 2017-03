Traditionelle Thai-Massagen nun auch in Sondershausen im Orchid

(fair-NEWS)

Der neue Massage-Salon Orchid in Sondershausen am Kyffhäuser bietet Ihnen in der Umgebung die einzigartige Möglichkeit Massagen nach der uralten traditionellen thailändischen Lehre zu erfahren. Diese durchaus bewährte Art der Massage beinhaltet weit mehr als das, was ein jeder im westlichen Sinne unter dem Begriff "Massage" versteht. Die Thai-Massage, die Orchid anbietet ist vielmehr eine Verbindung aus klassischer Massage, Akupressur, passivem Yoga, Gelenk-Lockerungen und Meditation. So wie auch andere fernöstliche Behandlungsmethoden, hat auch die traditionelle Thai-Massage bei Orchid in Sondershausen immer den gesamten Menschen und dessen Gesundheit im Blick. Durch die Kombination der zahlreichen unterschiedlichen Griff-Techniken lassen sich im Allgemeinen wesentlich bessere gesundheitliche Erfolge erzielen als bei herkömmlichen Massagevarianten. In Thailand ist Sie daher ein wesentlicher Teil der aktiven Gesundheitsvorsorge. So hilft die Thai-Massage nach traditioneller Lehre bei Verkrampfungen, sowie Verhärtungen der Muskulatur und durch Muskelverspannungen hervorgerufene Beschwerden an der Wirbelsäule und bei krummer Körperhaltung. Die Massage verbessert die Blutzirkulation, die Atmung und den Lymphfluss, fördert dadurch den Stoffwechsel und die Verdauung und unterstützt so insgesamt das gesamte Immunsystem. Besonders in einer Zeit, in der viele Krankheiten stressbedingt hervorgerufen werden, ist es notwendig vorzusorgen und sich etwas Entspannung und Ruhe zu gönnen. Zur offiziellen Internetseite von Orchid - Traditionelle Thai-Massage Sondershausen geht es hier entlang: www.thaimassage-orchid.eu



Bildinformation: Orchid traditionelle Thai-Massage Sondershausen