Pressemitteilung von Orchid traditionelle Thai-Massage Sondershausen

Orchid - Traditionelle Thai-Massage in Sondershausen

(fair-NEWS) Die traditionelle Thai-Massage gehört zu den ältesten überlieferten Heilmethoden der Welt.

In Thailand ist sie unter dem Namen „Nuad Phaen Boran“ bekannt, was übersetzt

„uralte heilsame Berührung“ bedeutet.

Unter Zuhilfenahme von Daumen, Handflächen, Ellenbogen und Knien werden konform mit der ayurvedischen Lehre verschiedene Energieleitbahnen und Energiepunkte gedrückt und rhythmisch massiert.

Die Reibung und der Druck sorgen für eine verbesserte Blutzirkulation und regen so

den Kreislauf an.

In Kombination mit verschiedenen Dehn- und Streckmethoden wird die Beweglichkeit des Körpers verbessert und das gesamte Wohlbefinden gesteigert.

Seit über 2500 Jahren werden mit dieser einzigartigen Technik Schmerzen gelindert, Verspannungen gelöst, der Kreislauf angeregt und das Immunsystem gestärkt.

Erleben Sie es selbst und besuchen Sie eine renomierte Thai-Massage in ihrer Gegend.

Ein gutes Ziel im Kyffhäuserkreis ist das Orchid in Sondershausen

Bildinformation: Orchid traditionelle Thai-Massage Sondershausen

Der Massage-Salon Orchid in Sondershausen hat sich im Wesentlichen auf die traditionelle Thai-Massage nach asiatischer Lehre spezialisiert. Aber Orchid bietet auch weitere Massage-Behandlungen an um das Konzept abzurunden. Seit dem 01.12.2016 finden Sie den Massage-Salon Orchid in Sondershausen am Marktplatz. Ein Besuch im Massage-Salon Orchid in Sondershausen ist ein beliebtes Ziel für gesundheitsbewusste Touristen und Bewohner aus dem Umkreis Kyffhäuser.

«Die Welt der Thai-Massage»

Hauptstraße 2899706 SondershausenDeutschlandTelefon: 03632/6677941Anan BüchnerPermanenter Link zur Pressemitteilung